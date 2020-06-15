Чоловіки падають: Леся Нікітюк в екстра-міні захопила довною ніжок і долучилася до прекрасного

Леся Нікітюк не встигла повернутися в Київ і трохи попрацювати, втягнувшись в знімальний процес, як на вихідні знову поїхала в рідний Хмельницький, де раніше провела весь карантин і самоізоляцію. Ведуча із задоволенням проводить час з сім'єю і друзями, а в цей раз навіть встигла долучитися до прекрасного і заглянути в сучасну галерею мистецтв та випити кави на відкритій терасы кафе.

Для прогулянки по місту ведуча вибрала одночасно спокусливий і зручний лук – світле джинсове коротке плаття-сорочку з рукавами-буфами і коміром-стійкою і зручні мюли з крафтовоъ шкіри благородного і нейтрального відтінку кемел. В якості аксесуарів – сумочка через плече.

Вона влаштувалася за столиком зі стаканчиком кави в руках, а в очі шанувальникам відразу ж кинулися стрункі нескінченні ноги Лесі, яким вони неодноразово робили компліменти.

Леся Нікітюк насолодилася каву за столиком вуличного кафе у Хмельницькому (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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Які ніжки. Краса

Така гарна

Красуня

Багіня

Лесюня, ну шо за така гарнюня!

Яка ніжна

Гарна така

Дуже гарні ніжкі

Ви прекрасні

Шикарна

Королева

Скріншот коментарів

У розділі сторіс Леді Ле показала фото з галереї і зізналася, що арт-об'єкт в Хмельницькому не гірше, ніж в Монако. Попутно ведуча продемонструвала зі всіх ракурсів свій лук і вбрання. Під знімком, зробленим біля оригінального малюнка-фрески на стіні вона залишила кумедний і провокаційний підпис: "Чоловіки падають головою вниз, напевно, хочуть мою... каву".

Леся Нікітюк відвідала галерею в рідному Хмельницькому (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк перевтілилася в граційну хижачку рись і позувала в міні з анімалістичним принтом і аквагримом на обличчі.