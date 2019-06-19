"Чоловік моєї мрії": дружина MONATIK'а зворушила мережу зізнанням

Дмитро Монатік рідко публікує сімейні знімки, саме тому душевні кадри з дружиною і дітьми так тепло приймають його шанувальники. Втім, друга половинка співака і його директор Ірина Демічева також нечасто балує фанів артиста кадрами з особистого архіву, а тим більш публічними зізнаннями. Але на цей раз вона зробила виняток і показала фото Дмитра, зроблене під час нещодавньої спільної поїздки в Амстердам. Відповідний кадр з'явився на сторінці дівчини у Instagram.

На знімку співак позує біля одного з об'єктів у знаменитому Музеї сучасного мистецтва Moco Museum. До речі, в його стінах представлені роботи геніїв сучасності – Бенксі і Енді Уорхола. Артист з цікавістю розглядає одну з експозицій, на якій по-англійськи написано "Мрії". Дмитро одягнений в жовту толстовку, а на плечах у нього – червоний рюкзак.

"Чоловік моєї мрії", - написала Ірина під фото англійською мовою, позначивши сторінку чоловіка.

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/irinademicheva)

Підписники дівчини прийшли в захват від такого простого й водночас зворушливого зізнання в любові.

"Два прекрасних мрійника одного разу зустріли один одного, щоб здійснювати спільні мрії! Ви - чудові! Залишайтеся завжди такими!", "Друзі, ви такі милі!", "Бережіть один одного!" - писли коментатори.

Скріншот коментарів

На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував більше світлин з музею. На кадрах він позував на фоні робіт сучасних авторів, представлених у Moco.

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, що дружина MONATIK'а зворушила мережу сімейним днем з чоловіком і дітьми.

Раніше дружина MONATIK'а Ірина Демічева розчулила мережу ефектним фото з чоловіком.