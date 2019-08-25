"Чоловік моєї мрії": Маша Єфросиніна розчулила зворушливим відео з синочком

Синові телеведучої виповнилося п'ять років
Телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно захопила квітучим зовнішнім виглядом, з задоволенням ділиться в мережі милими сімейними моментами. Вона майже не показує дочку Нану, оскільки дівчинка проти, однак фото і відео з чоловіком Тимуром Хромаєвим і сином Сашком з'являються в її стрічці досить часто. 25 серпня - важливий день в житті її родини, адже у наймолодшого її члена день народження!
На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася зворушливим відео з кадрами з життя синочка з самого його народження, і ніжно привітала малюка з п'ятиріччям, подякувавши за ці роки щастя.
"#МойАлександр , Ти - символ нової епохи нашої родини! І це цілих п'ять років щастя! З Днем Народження, найдобріший хлопчик на світі #мужчинамоеймечты", - душевно написала Єфросиніна.
Відео: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)
Чарівний відеоролик викликав хвилю розчулення у підписників ведучої, які із задоволенням долучилися до привітань і залишили багато теплих слів для Олександра. До слова, малюк мріє стати поліцейським, коли виросте.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна вразила постільними фото в яскравому образі. Ведуча позувала на ліжку в яскравому домашньому халатику з бахромою.
Раніше телезірка Маша Єфросиніна показала, як вона відпочиває на дачі з подругами і сином. "Олександр і три грації без гравітації... ", - назвала Маша фото.