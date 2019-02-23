"Чоловіка тримаю на строгій дієті": Тодоренко показала "домашнього" Топалова

Телеведуча і співак "пустили" шанувальників у свою квартиру

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая заинтриговала поклонников выходом нового сезона шоу "Пятница с Региной" с участием мужа, певца Влада Топалова и сына, показала, как приходили съемки программы у нее дома. Эксклюзивные кадры она опубликовала в "историях" Instagram.

Так, Влад в домашней одежде сидит у окна и обедает рисом с котлетой, а его звездная жена подкрадывается с камерой и снимает его трапезу.

"Смотрите, кого я нашла! Кто тут такой сладкий кушает? Что ты кушаешь? Что ты кушаешь? Котлетку и хлебушек! Мужа держу на строгой диете", - признается она.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Также музыкант аккомпанирует Регине на гитаре, а она в это время с удовольствием поет на иностранном языке.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов также не остался в стороне от съемочного процесса и показал кадры с участием жены. На одном из них она обсуждает детали съемки, а на переднем плане стоит детская коляска. На другом - Тодоренко распевается с зубной щеткой в руках, стоя напротив зеркала в ванной.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что Влад Топалов показал трогательное фото во время прогулки с сыном и обратился к подписчикам.

К слову, Регина Тодоренко попросила совета у поклонников и рассказала, куда хотела бы поехать отдохнуть в ближайшее время.

Видео: РБК-Украина