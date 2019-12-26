ru
ua

Чоловік сходить з розуму: спокуслива Тодоренко засвітила груди на екзотичному фото

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Ведуча позувала в мальовничому місці

Регіна Тодоренко відпочиває з сином Майклом на Балі і насолоджується сонцем і океаном. Вона регулярно балує шанувальників низкою пляжних знімків в купальнику і не тільки. Зірка "Орла і Решки" загоряє і релаксує, гуляє в легких вільних вбраннях і насолоджується екзотичними пейзажами. Відпочинок явно пішов ведучій на користь – вона засмагла і посвіжішало. На свіжому знімку Регіна вирішила спокусити шанувальників пікантним розслабленим образом.

Ведуча позує в чорно-білому платті-туніці з абстрактним геометричним принтом. Вона кокетливо спустила лінію плеча так, що можна легко помітити - під вбранням немає білизни. Замість цього в кадр частково потрапила спокуслива лінія декольте.

Регіна розпустила волосся і уклала йогона одну сторону. Вона позує без макіяжу і лише підкреслила губи соковитою ягідною помадою. Зірка розташувалася на зеленій мальовничій галявині серед пальм.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я завжди дуже ретельно підходжу до вибору подарунків на НР, мені хочеться, щоб це були знакові, символічні, практичні і універсальні речі, щоб радували тіло і душу", - зізналася Регіна.

В коментарях ведучу обдарували шквалом компліментів, а також припустили, що чоловік Регіни, Влад Топалов не знаходить собі місця без дружини і сина.

  • Яка класна природа і ви, як завжди дуже красива!
  • Роби по більше таких фоток
  • Ти молодчинка. Супер мама
  • Богиня
  • Регіна, ви супер!
  • Наша зірка!
  • Чоловік вже, напевно, з розуму сходить без вас
  • Ти супер
  • Красуня

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко показала засмаглу фігуру в бікіні на фоні пальм.

Олег Винник пройде детектор брехні, щоб дізнатися про вплив на долі жінок "Будь щаслива": Потап зворушливо звернувся до колишньої дружини
Читати всі новини