Чоловік сходить з розуму: спокуслива Тодоренко засвітила груди на екзотичному фото

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча позувала в мальовничому місці

Регіна Тодоренко відпочиває з сином Майклом на Балі і насолоджується сонцем і океаном. Вона регулярно балує шанувальників низкою пляжних знімків в купальнику і не тільки. Зірка "Орла і Решки" загоряє і релаксує, гуляє в легких вільних вбраннях і насолоджується екзотичними пейзажами. Відпочинок явно пішов ведучій на користь – вона засмагла і посвіжішало. На свіжому знімку Регіна вирішила спокусити шанувальників пікантним розслабленим образом.

Ведуча позує в чорно-білому платті-туніці з абстрактним геометричним принтом. Вона кокетливо спустила лінію плеча так, що можна легко помітити - під вбранням немає білизни. Замість цього в кадр частково потрапила спокуслива лінія декольте.

Регіна розпустила волосся і уклала йогона одну сторону. Вона позує без макіяжу і лише підкреслила губи соковитою ягідною помадою. Зірка розташувалася на зеленій мальовничій галявині серед пальм.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я завжди дуже ретельно підходжу до вибору подарунків на НР, мені хочеться, щоб це були знакові, символічні, практичні і універсальні речі, щоб радували тіло і душу", - зізналася Регіна.

В коментарях ведучу обдарували шквалом компліментів, а також припустили, що чоловік Регіни, Влад Топалов не знаходить собі місця без дружини і сина.

Яка класна природа і ви, як завжди дуже красива!

Роби по більше таких фоток

Ти молодчинка. Супер мама

Богиня

Регіна, ви супер!

Наша зірка!

Чоловік вже, напевно, з розуму сходить без вас

Ти супер

Красуня

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко показала засмаглу фігуру в бікіні на фоні пальм.