"Чоловік не ревнує?" Зухвала Надя Дорофєєва в білизні спокусила витонченою фігурою

Надя Дорофєєва вміє не тільки стильно одягатися і майстерно позувати перед фотографами, змінюючи образи як рукавички, але і красиво роздягатися на камеру. Її ефектні знімки в білизні і відверті сценічні вбрання завжди викликали бурхливу реакцію у прихильників. Ще б пак, адже співачці є що показати – її точена фігура і стрункі форми буквально зводять шанувальників з розуму.

На свіжому колажі з фото в instagram вона постала в досить відвертому луці – чорній білизні і оригінальній синій куртці, яку артистка кокетливо спустила з одного плеча. Вона зібрала волосся у високий хвіст і випустила кілька прямих пасом на обличчя.

Сміливий образ довершив яскравий макіяж – тіні з великими блискітками, густо нафарбовані вії і підведені чорним очі, матова помада відтінку молочного шоколаду. В якості аксесуарів – срібне намисто і великі сережки з камінням.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя вирішила скористатися "спецефектами" і надала одному з фото колажу 3 D-ефект. "1d або 3d?" - поцікавилася вона.

Кадри розбурхали фанів ДоДо і вони з ентузіазмом взялися обговорювати зухвалий образ співачки.

Ти шикарна дівчина

Яка ти гарна, Надійка! Чарівно виглядаєш!

Надійко, ти супер

Оу, дуже красиво

найкрасивіша

Чому так красиво?

Не можна бути красивою такою

Круто

WoW, я зараз наділу спеціальні окуляри і реально це 3D

Чоловік не ревнує?

Ти така класна

Приголомшливо

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.