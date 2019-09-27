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"Чоловік не ревнує?" Зухвала Надя Дорофєєва в білизні спокусила витонченою фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.09.2019 - 10:52
"Чоловік не ревнує?" Зухвала Надя Дорофєєва в білизні спокусила витонченою фігурою
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка вирішила скористатися "спецефектами"

Надя Дорофєєва вміє не тільки стильно одягатися і майстерно позувати перед фотографами, змінюючи образи як рукавички, але і красиво роздягатися на камеру. Її ефектні знімки в білизні і відверті сценічні вбрання завжди викликали бурхливу реакцію у прихильників. Ще б пак, адже співачці є що показати – її точена фігура і стрункі форми буквально зводять шанувальників з розуму.

На свіжому колажі з фото в instagram вона постала в досить відвертому луці – чорній білизні і оригінальній синій куртці, яку артистка кокетливо спустила з одного плеча. Вона зібрала волосся у високий хвіст і випустила кілька прямих пасом на обличчя.

Сміливий образ довершив яскравий макіяж – тіні з великими блискітками, густо нафарбовані вії і підведені чорним очі, матова помада відтінку молочного шоколаду. В якості аксесуарів – срібне намисто і великі сережки з камінням.

&quot;Чоловік не ревнує?&quot; Зухвала Надя Дорофєєва в білизні спокусила витонченою фігурою

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя вирішила скористатися "спецефектами" і надала одному з фото колажу 3 D-ефект. "1d або 3d?" - поцікавилася вона.

Кадри розбурхали фанів ДоДо і вони з ентузіазмом взялися обговорювати зухвалий образ співачки.

  • Ти шикарна дівчина
  • Яка ти гарна, Надійка! Чарівно виглядаєш!
  • Надійко, ти супер
  • Оу, дуже красиво
  • найкрасивіша
  • Чому так красиво?
  • Не можна бути красивою такою
  • Круто
  • WoW, я зараз наділу спеціальні окуляри і реально це 3D
  • Чоловік не ревнує?
  • Ти така класна
  • Приголомшливо

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.

"Створюю хвилі": Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку "Дівчинка – чупа-чупс": Надя Дорофєєва спокусила зухвалим образом
Новини України Надя Дорофеєва
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