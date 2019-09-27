"Чоловік не ревнує?" Зухвала Надя Дорофєєва в білизні спокусила витонченою фігурою

Співачка вирішила скористатися "спецефектами"
Надя Дорофєєва вміє не тільки стильно одягатися і майстерно позувати перед фотографами, змінюючи образи як рукавички, але і красиво роздягатися на камеру. Її ефектні знімки в білизні і відверті сценічні вбрання завжди викликали бурхливу реакцію у прихильників. Ще б пак, адже співачці є що показати – її точена фігура і стрункі форми буквально зводять шанувальників з розуму.
На свіжому колажі з фото в instagram вона постала в досить відвертому луці – чорній білизні і оригінальній синій куртці, яку артистка кокетливо спустила з одного плеча. Вона зібрала волосся у високий хвіст і випустила кілька прямих пасом на обличчя.
Сміливий образ довершив яскравий макіяж – тіні з великими блискітками, густо нафарбовані вії і підведені чорним очі, матова помада відтінку молочного шоколаду. В якості аксесуарів – срібне намисто і великі сережки з камінням.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя вирішила скористатися "спецефектами" і надала одному з фото колажу 3 D-ефект. "1d або 3d?" - поцікавилася вона.
Кадри розбурхали фанів ДоДо і вони з ентузіазмом взялися обговорювати зухвалий образ співачки.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.