"Чоловік обманює!" Регіна Тодоренко викрила брехню Влада Топалова

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов – весела і позитивна сімейна пара. Шанувальники люблять зірккову сім'ю за життєрадісність і відкритість, з якою вони спілкуються зі своїми фанами, а також не перестають милуватися їх ставленням один до одного і турботою про маленького сина Михайла. І ніхто не очікував, що Регіна публічно викриє брехню чоловіка! Правда, сталося це в жартівливій формі, але серйозний привід знайшовся – Влад порушив дієту, хоча регулярно ділився з шанувальниками звітами про результати свого схуднення і переходу на правильне харчування. Ведуча ж показала в сторіз Instagram, що насправді їсть її чоловік, який постійно розповідає підписникам про користь каш і показує своє дієтичне меню.

Так, в тарілці Влада виявилася значна порція спагетті, а пізніше з'ясувалося, що він не встояв ще й перед піцою.

"Мій чоловік вас обманює! Він не на дієті! Подивіться, що він їсть! "Челлендж у мене, челлендж! Півтора місяця, півтора місяця, 1 липня, треба підготуватися", – кумедно передразнила вона Влада. "Ти здала мене! Яка ти!" - обурився музикант, якого спіймали на гарячому.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

"Ось так! Так, я така дружина – справедлива і чесна. А ти – жирний", - жартома звернулася вона до артиста.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Пізніше Владу довелося виправдовуватися перед підписниками і зізнатися – він зірвався, але готовий відпрацювати все з'їдене в тренажерному залі.

"Як ви зрозуміли з Instagram моєї дружини, дуже доброї, я з'їв макарони і ще трохи піци. Тому, сьогодні 10 ранку, я в залі. Не снідавши, на голоднй шлунок, буду все зганяти. На цьому тижні мені, як мінімум, треба 5 або 6 разів сходити в зал", - поскаржився співак, повідомивши, що дуже хоче спати.

Нагадаємо, що Влад Топалов зворушив мережу милим фото з сином в басейні.

Раніше Влад Топалов потішив відео, на якому він з Регіною Тодоренко весело заспокоює маленького синочка.

Влад Топалов показав зворушливе відео з сином Мішею.