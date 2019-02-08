"Чоловік кусає лікті": Ані Лорак розбурхала мережу відвертим образом

Співачка покрасувалася в такому ж топі, як і її колега, екс- "ВІА Гра" Санта Дімопулос

Популярная певица Ани Лорак после развода с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу грустить некогда – стартовал ее масштабный тур с шоу "Дива", а поэтому редкие минуты отдыха она использует для полного релакса. Пикантное фото в домашней обстановке артистка опубликовала в микроблоге Instagram.

Фотосет получился достаточно откровенным, ведь звезда позирует на диване с журналом в руках, одетая в топ с рукавами, оголяющий плечи и демонстрирующий взору поклонников ее стальной пресс, и с полотенцем на голове, будто после душа. В глаза также тут же бросаются максимально открытые стройные ножки исполнительницы. Ее выражение лица выдает полное блаженство и наслаждение моментом.

"Сегодня выходной.Time to relax.. А завтра снова увижу вас!" - сообщила Каролина своим поклонникам.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Подписчики пришли в восторг от пикантной фотосесси и тут же стали одаривать свою любимицу щедрыми комплиментами.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Королева", "Муж кусает локти, красотка", "Просто невероятная Красотка!", "Моя любимая певица!", "Шикарная", "Женщина, которая достойна подражания. Красивая, умная, смелая!", "Какая Вы лучезарная , просто необыкновенная ! И душа, и талант, и внешность настолько гармоничны и восхитительны!" - не сдерживали себя комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

К слову, в аналогичном топе, как у Каролины, также "засветилась" и еще одна украинская звезда, экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос, на спортивной фигуре которой он смотрится безупречно.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что Ани Лорак впечатлила сеть своим огромным гардеробом и колличеством обуви, котрую берет в концертный тур.

Кстати, поклонники Ани Лорак заподозрили, что певица уже не свободна после того, как узрели на ее пальце колечко.

Видео: РБК-Украина