Музей їжі: Леся Нікітюк чесно зізналася, що набрала зайві кіло

Цього літа Леся Нікітюк на жовтому "Богдані" борознила простори рідної країни. Разом з командою тревел-шоу "Le маршрутка" вона об'їхала 8 областей: Київську, Черкаську, Хмельницьку, Херсонську, Одеську, Полтавську, Житомирську та Донецьку. Кожну з них покажуть в ефірі Нового каналу з 4 листопада.

Хоча маршрут зйомок команда тримала в секреті, фанати відстежували Лесин транспорт соцмережами. Ледве "Богдан" з'являвся в новому населеному пункті, до нього сходилися місцеві з гостинцями.

Леся на зйомках нового шоу (фото: прес-служба)

"З кожної області наша маршрутка їхала, забита всякими подарунками, – розповідає Леся Нікітюк. – В Херсонській області нас завантажили морською сіллю, кавунами, персиками, динями, цибулею, помідорами. Люди просто зупиняли маршрутку, закочували кавун і казали: "З Богом, діти!" З Житомира ми виїжджали з ящиком лохини, з Хмельницького везли сир, молоко, з Донецької області – мед".

Така народна любов, безумовно, приємна, але, як виявилося, у неї є і зворотна сторона. Смачні подарунки позначилися на фігурі Лесі – за час зйомок вона набрала зайві кілограми.

"Богдан" проїхав масу областей (фото: прес-служба)

"Виходить, це найбільша моя улюблена програма, тому що всі подарунки для мене, – сміється ведуча "Le маршрутки". – В основному презенти їстівні, і я радію цьому, вже поправилася на них. Нарешті у мене буде музей їжі в Україні, музей Лесі Іванівни Нікітюк".

Леся зізналася, що погладшала (фото: прес-служба)

До речі, "їстівну" Україну Леся покаже у тревел-шоу. Якщо ви думаєте, що "Le маршрутці" не буде екзотичної кухні, а тільки банальні вареники і голубці, ви будете здивовані. Наприклад, команда відшукала село, де місцеві виловлюють в найближчому каналі жаб і смажать їх у клярі. Чим не дивина?

Нагадаємо, зараз Леся насолоджується заслуженим міні-відпусткою у Єгипті. За словами телеведучої, це продовження святкування її дня народження, вечірка з нагоди якого шумно відгриміла 19 жовтня.