Мурашки по шкірі: Надя Дорофєєва побувала на краю світу і позувала на краю прірви

Сміливі кадри зірки вразили підписників
Надя Дорофєєва з дуету "Время и Стекло", яка після романтичного усамітненого відпочинку з чоловіком Володимиром Дантесом на Мальдівах, вирішила відвідати більш багатолюдну Європу, засипала мережу кадрами з Португалії. Пара прогулялася по вулицях Лісабона і Синтри, але найбільш знаковою точкою європейських пригод став самий західний мис Євразійського континенту — мис Рока.
Зіркове подружжя сфотографувалося на тлі крутих скель у крайній західній точці Європи, і поділилися своїми відчуттями від цього місця.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Коли зірвало дах від Португалії", - написала Надя в своєму Instagram під фото, де вона стоїть на самому краю скелі, за якою вже починається Атлантика.
У своєму акаунті Дантес зізнався, що вони з Надею "на одній хвилі" і подібні активні подорожі подобаються їм обом.
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)
На фото пара позували в куртках і шапках і підписники відзначили, що навіть якщо зараз в Португалії не туристичний сезон через низькі температури, відвідати таку пам'ятку все ж варто.
А ще їм здалося, що Надя "краде" одяг з гардеробу чоловіка, тому що її толстовка підозріло схожа на чоловічу.
Варто відзначити, що сміливі кадри над океанічної прірвою зовсім не означають, що співачка абсолютно безстрашна, адже нещодавно Надя Дорофєєва розповідаючи цікаві факти про себе, раптово зізналася у своїх страхах і комлпексах.