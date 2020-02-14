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До мурашок: вагітна Джамала довела до сліз зворушливим сімейним відео

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Співачка показалаа зворушливий ролик з найріднішими

Джамала нещодавно приголомшила шанувальників приємною несподіванкою – вона вдруге стане мамою і носить під серцем дитя! Співачка приховувала цікаве положення до останнього, навіть на недавніх фото з Єгипту, куди вона відправилася з чоловіком Беиром Сулеймановим і сином Емір-Разманов, не було видно кругленького животика. Аристка майстерно ховала його під вілними сукнями і не хотіла раніше часу афішувати свою радість. В День закоханих вона вирішила поділитися зворушливим сімейним відео.

В Instagram Джамала опублікувала барвистий ролик, який просто дихає щастям. На ньому веселі та усміхнені тато, мама і синок гуляю по парку. Відео просякнуте ніжністю і теплом. В якості музичного супроводу звучить трек "Кохаю".

Шанувальники артистки не змогли стримати захоплення і сльози щастя.

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  • Вони такі милі
  • Я бажаю вам любові і щоб ви далі створювали нові треки
  • До мурашок. Ві неймовірна. Всіх благ Вам та Вашій родині. Дякую за Вашу творчість, щиро
  • МашаАллах!!! Ти класна
  • Яка чуттєва пісня і відео дууууже класне. Щастя Вам
  • Неперевершено
  • Одна з моїх улюблених пісень! В плейлисті в машині!!! А ще "Крила"! Обожнюю!
  • Відео – супер

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала раніше похвалилася своєю нагородою за внесок у розвиток української музики. Так, статуеткою престижної української музпремии була відзначена пісня артистки "1944", яка принесла їй перемогу на конкурсі Євробачення 2016.

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