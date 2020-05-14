Мультики і вітаміни: Холостяк-9 Микита Добринін з нареченою розсекретили ранкові ритуали (відео)

Зіркова пара починає ранок з гумору
Даша Квіткова та Микита Добринін продовжують всіляко підтримувати зв'язок зі своїми фоловерами на карантині. Зоряна пара, переможці проекту Холостяк-9 заряджаються енергією і відсипаються на домашній ізоляції. Кожен день Даша і Микита публікують різні оновлення на своїх instagram-сторінках. Більш того, тепер у соцмережах у пари з'явився новий головний герой - кошеня Каспер, якому вже виповнилося 3 місяці. Пухнастий домашній улюбленець є ледве не у всіх постах "холостяків". І навіть бажає доброго ранку.
Так, Микита Добринін і Даша Квіткова показали сьогодні, 14 травня, як починається їх ранок.
Даша першим ділом випиває чашку ароматної свіжозвареної кави. А також жменьку вітамінів. І само собою, з ранкових погладжування Каспера.
А ось у Микити є інша традиція! Холостяк-9 зізнався, що вранці дивиться мультфільми. Особливо телеведучому подобається популярний мультсеріал "Гріффіни". Як уточнив Микита, щоб ранок починався з гумору. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.
Микита Добринін і Даша Квіткова показали початок доброго ранку з Каспером
Крім того, Даша також опублікувала нове виселе відео з Микитою. Пара вирішила взяти участь у популярному спортивному флешмобі, коли стоячи в планці необхідно виконувати різні "трюки" під динамічне відео. Звичайно ж, новий пост не обійшовся без Каспера!
“Під час карантину ми багато веселилися, голосно сміялися і майже ламали собі руки, коли виконували всі трюки. Ув'язнення вдома нас ще більше зблизило, весілля не скасовуємо", - поділилася емоціями Квіткова.
Шанувальники "холостячки" також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:
Скріншот коментарів: instagram.com/kvittkova
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Автор: Юля Петрова