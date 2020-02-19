Мулатка-шоколадка: Регіна Тодоренко похвалилася витонченою фігурою і шикарною засмагою

Шанувальники тут же порівняли засмаглу ведучу з мулаткою
Регіна Тодоренко нещодавно повернулася з розслабленого відпочинку на Мальдівах, де вона чудово провела час з однорічним синочком Майклом, а також своєю двоюрідною сестрою. Однак у телеведучої ще залишилося безліч фото з канікул біля океану, якими вона з задоволенням ділиться з шанувальниками. До речі, в одній з публікацій зірка зізналася, що мріє мати будинок біля води.
А на свіжому гарячому кадрі в Instagram Регіна вирішила похвалитися мальовничими краєвидами і прозорою водою на острові - а заодно і своєю шикарною засмагою. Артистка поділилася ефектним кадром, на якому вона сидить на пісочку біля кромки води, закинувши одну руку за голову і дивлячись в бік.
Знімок зроблений зверху і дозволяє помилуватися на апетитні форми Тодоренко, яка зображена в темно-червоному купальнику.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Тільки тут така вода! Додаток: по всій видимості, ось так виглядає справжній шоколад" - зазначила щаслива ведуча.
Судячи з усього, доповнення вона зробила, почитавши коментарі підписників, які тут же порівняли її з мулаткою-шоколадкою через засмаглу шкіру.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про особливості синочка - маленький Майкл дуже товариська дитина.