Мулатка-шоколадка: Регіна Тодоренко похвалилася витонченою фігурою і шикарною засмагою

Регіна Тодоренко нещодавно повернулася з розслабленого відпочинку на Мальдівах, де вона чудово провела час з однорічним синочком Майклом, а також своєю двоюрідною сестрою. Однак у телеведучої ще залишилося безліч фото з канікул біля океану, якими вона з задоволенням ділиться з шанувальниками. До речі, в одній з публікацій зірка зізналася, що мріє мати будинок біля води.

А на свіжому гарячому кадрі в Instagram Регіна вирішила похвалитися мальовничими краєвидами і прозорою водою на острові - а заодно і своєю шикарною засмагою. Артистка поділилася ефектним кадром, на якому вона сидить на пісочку біля кромки води, закинувши одну руку за голову і дивлячись в бік.

Знімок зроблений зверху і дозволяє помилуватися на апетитні форми Тодоренко, яка зображена в темно-червоному купальнику.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Тільки тут така вода! Додаток: по всій видимості, ось так виглядає справжній шоколад" - зазначила щаслива ведуча.

Судячи з усього, доповнення вона зробила, почитавши коментарі підписників, які тут же порівняли її з мулаткою-шоколадкою через засмаглу шкіру.

ВАу))) загар. хочу на Мальдіви

Чарівний загар!!!!

Шоколадка в золотистої обгортці) красуня

Ти так засмагла

Регіна! Мулатка!!!

Шикарна

Регінка,ти така класна

Прямь шоколадна бразилійка на фотці)

Шикарна

Супер місце, відмінно виглядаєте

Ось це ти загоріла! Шоколадка

Я спочатку подумала, що це Наомі)))

Фон супер! Фігура супер! Фото супер!

Прям кольору шоколаду, горького Ви красоткааа

Ого як засмагли. Прям як шоколадка

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про особливості синочка - маленький Майкл дуже товариська дитина.