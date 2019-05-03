Можна сховатися з коханцем: Леся Нікітюк заінтригувала шанувальників

Леся Нікітюк, яка насолоджується відпочинком в Іспанії і не забуває радувати своїх шанувальників калейдоскопом сонячних знімків, а також ділитися враженнями від поїздки на матч в рамках чемпіонату Ла Ліга, заінтригувала фанів кількома лайфхаками для туристів. Популярна українська телеведуча опублікувала в Instagram нове фото і розповіла про "плюси" міста Віго.

За словами Нікітюк, він являє собою справжню автентичну Іспанію (Галіцію). Англійську мову тут можна почути тільки з вуст відпочиваючих, але місцеві жителі нею не володіють.

У Віго теледіва сфотографувалася на тлі величезного куща на вулиці біля лавочок із відпочиваючими. Також вона порекомендувала поласувати в місцевому ресторані Мішелін, де дуже смачно готують.

"Англійська - no comprendo. Атлантичний океан, гори, морепродукти (фантастика)", - написала Леся.

Крім того, вона дала ще кілька порад для тих, хто вирішить відвідати містечко.

"Тут можна сховатися з коханцем від туристів, ходити на шопінг і жерти фантастичні морепродукти! Наших ви тут точно не зустрінете", - зазначила вона.

Фото: Леся Нікітюк в Іспанії (instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях до повідомлення Лесі її підписники захоплюються квітучим зовнішнім виглядом телеведучої та життєрадісними іскорками в очах, а також купають в морі компліментів.

Залишайся ще довго оптимістом і сонечком України!

Чарівна;

Леся як завжди. Супер!

Сумка бомбезна! А Леся - вогонь!

Моя фантастична жінка!

Мила фотка!

Мені б таку дружину...

Розумна і красива;

Пам'ятаю, гуляли ми з Лесею... і тут у кущах яяяк хтось...

Привези, будь ласка, гілочку на росток цієї рослини в Україну...

Фото: Леся Нікітюк в Іспанії (instagram.com/lesia_nikituk)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Леся Нікітюк показала знімок з всесвітньо відомим співаком Крейгом Девідом, з яким їй пощастило зустріти в аеропорту.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк раніше розбурхала зухвалим образом у прозорих брюках. Ведуча відвідала модний показ в іспанській Барселоні.

Також ми писали про те, що радісна Леся Нікітюк похвалилася перемогою в "битві крашанками" на Великдень.