"Можна дивитися вічно": Віка з НеАнгелів показала, як навчається танцю любові

Шанувальники гадають, для чого ж співачка розучує танець
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели може похвалитися просто-таки ідеальною фігурою - у дівчини тонка талія, пружний прес і довгі стрункі ноги. Не так давно співачка повернулася з райської відпустки на Мальдівських островах, де з задоволенням робила яскраві кадри і щедро ділилася ними в мережі, демонструючи спокусливі форми в бікіні. Після повернення до Києва разом з "коллегою" по групі Славою вона вже встигла випустити новий альбом, а також зайнятися танцями.
На своїй сторінці в Instagram Віка поділилася кількома відеороликами, на яких вона разом з тренером навчається "танцю любові" - румбі. Для тренувань артистка вибрала простий і зручний наряд - чорні лосини. рожеву майку та танцювальні туфлі.
Тренер допомагає співачці поставити правильні пози і рухи, іноді прямо-таки "виставляючи" її в потрібне положення руками.
"Почуття в ритмі румби! Ви готові до танцю любові в моєму виконанні? Горю бажанням здивувати вас!!!" - поділилася Смеюха.
Відео: Вікторія Смеюха зайнялася танцями (instagram.com/vikanablack)
Варто відзначити, що дівчина вельми непогано рухається під музику.
"Дуже дивно! Мені здається, що як тільки я навчаюся танцями, то пісня триває набагато коротше. Відчуття, що музикою мій молодий чоловік керує", - з гумором прокоментувала Віка один з роликів.
Відео: Вікторія Смеюха зайнялася танцями (instagram.com/vikanablack)
Заінтриговані підписники гадають, для чого ж артистка вирішила навчитися цьому танцю, а також захоплюються її фігурою. Деякі радять виконавиці спробувати свої сили в шоу "Танці з зірками" в наступному сезоні.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, мокра Віка з НеАнгелів "замотивувала" мережу витонченою фігурою в бікіні.
Також Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала визнанням і розповіла про день, який вона запам'ятає на все життя. Ну і новий купальник заодно показала!