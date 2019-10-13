"Можна дивитися вічно": Віка з НеАнгелів показала, як навчається танцю любові

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели може похвалитися просто-таки ідеальною фігурою - у дівчини тонка талія, пружний прес і довгі стрункі ноги. Не так давно співачка повернулася з райської відпустки на Мальдівських островах, де з задоволенням робила яскраві кадри і щедро ділилася ними в мережі, демонструючи спокусливі форми в бікіні. Після повернення до Києва разом з "коллегою" по групі Славою вона вже встигла випустити новий альбом, а також зайнятися танцями.

На своїй сторінці в Instagram Віка поділилася кількома відеороликами, на яких вона разом з тренером навчається "танцю любові" - румбі. Для тренувань артистка вибрала простий і зручний наряд - чорні лосини. рожеву майку та танцювальні туфлі.

Тренер допомагає співачці поставити правильні пози і рухи, іноді прямо-таки "виставляючи" її в потрібне положення руками.

"Почуття в ритмі румби! Ви готові до танцю любові в моєму виконанні? Горю бажанням здивувати вас!!!" - поділилася Смеюха.

Відео: Вікторія Смеюха зайнялася танцями (instagram.com/vikanablack)

Варто відзначити, що дівчина вельми непогано рухається під музику.

"Дуже дивно! Мені здається, що як тільки я навчаюся танцями, то пісня триває набагато коротше. Відчуття, що музикою мій молодий чоловік керує", - з гумором прокоментувала Віка один з роликів.

Відео: Вікторія Смеюха зайнялася танцями (instagram.com/vikanablack)

Заінтриговані підписники гадають, для чого ж артистка вирішила навчитися цьому танцю, а також захоплюються її фігурою. Деякі радять виконавиці спробувати свої сили в шоу "Танці з зірками" в наступному сезоні.

Вам треба брати участь у шоу танці з зірками))) думаю ви там всіх перетанцуете

Для кліпу ?!

Я в передчутті наступного сезону "Танці з..."

Фігура бомба

Ну як вас не любити? Зірками не народжуються, ними стають!

Ого!! Круто!!!! Ну давай! Вразь нас

Про боги!! Яка фігура!!!

на це можна дивитися вічно.... я прям залипла

Готові, Віка, пали

Помацав всю! :)))

Яка Ві класна

Ідеально

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, мокра Віка з НеАнгелів "замотивувала" мережу витонченою фігурою в бікіні.

Також Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала визнанням і розповіла про день, який вона запам'ятає на все життя. Ну і новий купальник заодно показала!