ru
ua

"Можна дивитися вічно": Віка з НеАнгелів показала, як навчається танцю любові

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Шанувальники гадають, для чого ж співачка розучує танець

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели може похвалитися просто-таки ідеальною фігурою - у дівчини тонка талія, пружний прес і довгі стрункі ноги. Не так давно співачка повернулася з райської відпустки на Мальдівських островах, де з задоволенням робила яскраві кадри і щедро ділилася ними в мережі, демонструючи спокусливі форми в бікіні. Після повернення до Києва разом з "коллегою" по групі Славою вона вже встигла випустити новий альбом, а також зайнятися танцями.

На своїй сторінці в Instagram Віка поділилася кількома відеороликами, на яких вона разом з тренером навчається "танцю любові" - румбі. Для тренувань артистка вибрала простий і зручний наряд - чорні лосини. рожеву майку та танцювальні туфлі.

Тренер допомагає співачці поставити правильні пози і рухи, іноді прямо-таки "виставляючи" її в потрібне положення руками.

"Почуття в ритмі румби! Ви готові до танцю любові в моєму виконанні? Горю бажанням здивувати вас!!!" - поділилася Смеюха.

Відео: Вікторія Смеюха зайнялася танцями (instagram.com/vikanablack)

Варто відзначити, що дівчина вельми непогано рухається під музику.

"Дуже дивно! Мені здається, що як тільки я навчаюся танцями, то пісня триває набагато коротше. Відчуття, що музикою мій молодий чоловік керує", - з гумором прокоментувала Віка один з роликів.

Відео: Вікторія Смеюха зайнялася танцями (instagram.com/vikanablack)

Заінтриговані підписники гадають, для чого ж артистка вирішила навчитися цьому танцю, а також захоплюються її фігурою. Деякі радять виконавиці спробувати свої сили в шоу "Танці з зірками" в наступному сезоні.

  • Вам треба брати участь у шоу танці з зірками))) думаю ви там всіх перетанцуете
  • Для кліпу ?!
  • Я в передчутті наступного сезону "Танці з..."
  • Фігура бомба
  • Ну як вас не любити? Зірками не народжуються, ними стають!
  • Ого!! Круто!!!! Ну давай! Вразь нас
  • Про боги!! Яка фігура!!!
  • на це можна дивитися вічно.... я прям залипла
  • Готові, Віка, пали
  • Помацав всю! :)))
  • Яка Ві класна
  • Ідеально

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, мокра Віка з НеАнгелів "замотивувала" мережу витонченою фігурою в бікіні.

Також Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала визнанням і розповіла про день, який вона запам'ятає на все життя. Ну і новий купальник заодно показала!

Неможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбранням Королева спорт-шику: Кім Кардашьян у стильному вбранні вирушила на шопінг з бабусею
Читати всі новини