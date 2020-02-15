Можна дивитися вічно: щаслива Лілія Ребрик показала пристрасні танці з чоловіком

Ведуча зізналася, що її надихають яскраві історії кохання
Лілія Ребрик - популярна телеведуча і актриса і нерідко працює у святкові дні. До прикладу, в День всіх закоханих 14 лютого в неї вистави - так було і в минулому році, проте її чоловіку Андрію Дикому вдалося здивувати кохану і влаштувати їй вечерю-сюрприз прямо в поїзді. В цьому році артистка також зайнята в театрі в цей день, проте вже в Києві, так що ввечері закохані зустрілися.
А в честь свята Лілія поділилася яскравим відеороликом, на якому вони з чоловіком демонструють пристрасні танці. На Ребрик - романтична міні-сукня в горошок, а її чоловік одягнений у чорні штани та білу сорочку.
Артистка зізналася, що її дуже мотивують яскраві і цікаві історії любові і запропонувала підписникам поділитися своєю.
Відео: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
"З днем всіх закоханих!!! Для мене в стосунках головними є три пункти, без яких неможливе щасливе кохання:
повага;
дружба;
пристрасть.
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Я надихаюсь коханням, я відчуваю його, я щодня чую "кохаю" і щодня кажу "і я кохаю"! Коханням дихає світ і воно завжди і у всьому навколо! Я надихаюсь історіями любові інших! А надто тих - яким було про що кричати, які не боялися ділитися зі світом своїм щастям... Саме такі історії мотивують, навіть коли відчуваєш себе самотнім. Одна з моїх улюблених - історія кохання Коте Махарадзе та Софіко Чаурелі. Запам’яталося, що коли Коте коментував матчі - він у своїх коментарях завуальовано призначав Софіко побачення. Тоді телефонів не було, тож пара вигадала такі потаємні знаки: Коте коментував хто і на якій хвилині забивав гол- і це означало місце і час, коли мало відбутися побачення. Ось така романтика на всю країну)! Нас з @andrii_dykyi країна теж оженила раніше, ніж ми самі це усвідомили. Дякую! Розкажіть свої історії кохання!" - поділилася Лілія.
А пізніше також показала щасливий момент довгоочікуваної зустрічі з коханим ввечері 14 лютого - чоловік зустрів її після вистави з букетом білих троянд.
"Нарешті і ми побачилися. Вечір, після насиченого робочого дня, після вистави... Всіх зі святом любові! Нехай кожен день буде наповнений коханням і нехай завжди буде потреба говорити одне одному «я тебе Люблю»... тисячі разів, з безмежною ніжністю. Бережіть своє кохання", - зворушила ніжністю щаслива ведуча.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
Розчулені користувачі мережі залишили Лілі та Андрію багато душевних побажань щастя і любові.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик з'явилася в прямому ефірі в затишній домашній піжамі.