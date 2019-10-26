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"Можна дивитися вічно": Потап і Каменських розохотили мережу двозначним відео

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Артисти зняли смішне відео під нову пісню співачки Elefante

Потап і Настя Каменських втекли від київської метушні і туманів в екзотичну Мексику. Пара насолоджується відпочинком біля океану і балує фанів фото і відео з курорту. Також співачка влаштувала сюрприз для шанувальників і випустила гарячу новинку – кліп на свіжий трек Elefante. Відео не на жарт розохотило мережу і викликало палкі суперечки. В цей час Потап і Настя вирішили обіграти свою версію ролика і зняли яскраве аматорське відео під новий трек.

Продюсер поділився кумедними кадрами на сторінці в Instagram. У веселому ролику під голос Насті і рядка на іспанському, він показує в камеру маленький банан, а "підступна" Настя у відповідь, хитро посміхаючись і сміючись, озброїлася фруктом стандартного розміру.

Варто зазначити, що відео було зроблено з допомогою спеціальної соцмережі TikTok для створення музичних роликів.

Міміка і емоції пари "спровокували" шанувальників на реакцію в коментарях. Їх явно потішило дійство в кадрі.

  • Можна дивитися нескінченно
  • Дуже смішно чомусь
  • Ору! Настя вогнище
  • Топ
  • Класні
  • Потап, тобі не пощастило з бананом
  • А у Настюхи-то бананчик побільше
  • Кумедно
  • Клас, такі вигадники, поднімаєте настрій
  • Які Ви класні!
  • Як завжди позитивчики
  • Це кумедно
  • Дуже круто

Скріншот коментарів

Також пара вирішила зняти ще одне кумедне відео на радість шанувальникам Правда, ролик доступний тільки в сторіз. Настя приміряла на себе роль крутого хлопця в кепці, а потоп перетворився на даму на сносях з рушником на голові. Вони розіграли веселу сценку за трек гурту MOZGI "Дівчина".

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських підкорила мережу запальним танцем в бікіні.

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