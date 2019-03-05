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Можна дивитися вічно: оголена українська зірка роздражнила відео у ванній

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2019 - 13:18
Можна дивитися вічно: оголена українська зірка роздражнила відео у ванній
Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Анастасія Кумейко показала, як приймає водні процедури

Популярна українська співачка, екс-учасниця тріо Nikita Анастасія Кумейко, яка також відома як DJ NANA, любить дражнити шанувальників відвертими кадрами зісвоєю участю. Вона не соромиться не тільки частково, але і повністю оголюватися на камеру, розбурхуючи фантазію шанувальників жаркими кадрами. В Instagram дівчина показала розбурхує лагідне відео, на якому приймає пінну ванну.

Зірка ніжитися у воді, насолоджуючись процесом і прикривши апетитні інтимні частини тіла густою піною, звабливо дивлячись у камеру.

"До чого свербить ліва нога?" - кокетливо запитала спокуслива Настя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від DJ NANA (@anastasia_domination)

Шанувальники почали висувати свої версії, на що може вказувати той жест, дотепно і з гумором підійшовши до трактування, а також не втрималися від компліментів звабливій Кумейко.

"З задоволенням би приєднався", "Можна з розуму зійти!", "На це можна дивитися нескінченно", "Миється той, кому лінь чесатися", "До грошей і пригод!", "Частіше мити треба, напевно. Жарт, Нана", - відзначали коментатори.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко розбурхала фанів роликом, на якому вона ефектно позує на байку в шкіряній білизні. Кадр виявився фрагментом з кліпу Насті Каменських "Попа як у Кім".

Раніше DJ NANA збудила мережу пікантним постільною знімком, продемонструвавши струнку фігуру на камеру.

До речі, Анастасія Кумейко під час відпочинку в Таїланді покрасувалася в крихітному бікіні і влаштував заплив топлес.

Українська зірка в мікробікіні показала, чим займалася на чужій віллі "Шикарний вигляд": українська співачка повністю оголилася на відпочинку
Новини України Анастасия КумейкоDJ NANA
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