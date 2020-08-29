Можна вітати? Регіна Тодоренко натякнула на другу вагітність

Регіна Тодоренко досягла чималого до своїх 30 років - вона успішна телеведуча, щаслива дружина і любляча мама. Зараз дівчина веде кілька авторських проектів, в тому числі і програму про дитяче здоров'я "Регіна+1". У свіжій публікації в своєму Instagram знаменитість поділилася фото зі зйомок, а також зробила інтригуючий натяк.

На знімку Тодоренко сидить в студії на дивані в ніжно-блакитному платті в дрібний квітковий принт. Її волосся зібране в ефектний гладкий хвіст, на обличчі яскравий макіяж, а в руках Регіна тримає великий букет білих троянд, променисто посміхаючись.

"Впевнена, що зовсім скоро мій проект #Регіна+1 буде називатися #РЕГІНА+2", - загадково підписала кадр теледіва.

Регіна Тодоренко зачарувала жіночним чином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Звичайно ж, шанувальники тут же зробили висновок, що зірка натякає на другу вагітність, і засипали її привітаннями. Нагадаємо, що з чоловіком Владом Топаловим Регіна виховує сина Михайла, якому восени виповниться два роки.

Регіна, нехай буде дуже цікаво дізнатися. Ти, молодець, удачі і успіхів у всьому.

Це, що означає Регіна плануєш другої дитини?

От просто краса від Бога

+1 синочок +2 ще доня

Будемо чекати

Красуня

Так не може бути що вагітна(хоча можна і подумати, що натяк на це йде), вона бере участь в шоу на льоду, а там подения травми і все таке, небезпечно. Мені здається вона вагітність не пішла на це.

Це, що означає Регіна плануєш другої дитини?

Регіна навряд чи б брала участь у такому травмонебезпечний проекті якщо б чекала малюка!!!! (я маю на увазі фігурне катання)

Мені здалося, чи це натяк?

+2? інтрига

Регіна, вас можна привітати з майбутнім поповненням?

Скріншот коментарів

Втім, інші фолловери тут же нагадали, що зараз Тодоренко активно готується до участі в російському шоу "Льодовиковий період", де буде змагатися із зірковими колегами в парі з Олімпійським чемпіоном з фігурного катання Романом Костомаровим. Вона багато часу проводить на льоду, відпрацьовуючи рухи і підтримки, що навряд чи стала б робити, будучи в положенні.

Регіна Тодоренко готується підкорювати лід у популярному шоу за участю відомих фігуристів (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розкрила шанувальникам правду про своє життя і показала, як виглядає без косметики.

Також Регіна Тодоренко розповіла про тонкощі взаємодії сучасних дітей і батьків, які хочуть йти в ногу з часом.