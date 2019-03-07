"Можна побалувати себе": Ані Лорак показала, як порушує строгу дієту

Співачка не змогла відмовити собі в кулінарній слабкості

Известная певица Ани Лорак следит за своей фигурой, ведь откровенные концертные наряды требуют идеальности форм. Чего только стоит ее образ в бандажном платье, повторяющем точеные изгибы тела! Впрочем, иногда артистка может себе позволить небольшие гастрономические радости. Фото своего калорийного, но аппетитного обеда она поделилась в Instagram.

Певица сидит на кресле среди изысканных интерьеров, одетая просто и со вкусом – черная водолазка и классические джинсы с высокой посадкой. Она с наслаждением ест пасту, а рядом на столе стоит бокал.

"Иногда можно побаловать себя вкусной пастой. А какое ваше любимое блюдо?" - поинтересовалась она у фолловеров.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники решили поделиться своими кулинарными предпочтениями, а также отметили, что стройной Каролине маленькие гастрономические радости ничуть не навредят. Ее внешний вид порадовал подписчиков, о чем они поспешили написать своей любимице.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Просто любуюсь", "Наслаждайтесь", "Ну почему такая красивая?!", "С вашей фигурой можно и не иногда", "Каролина, вы невероятны", "Такую невероятную фигуру полезно баловать пастой!", "Какая Вы красивая, ну, глаз не оторвать!", "Замечательная, прекрасная женщина!" - писали интернет-пользователи.

Напомним, что Ани Лорак раздразнила сеть фото в топе с открытой спиной, восхитив шикарным бюстом.

К слову, Ани Лорак умеет быть неподражаемой не только в откровенных нарядах, но и блистать в сдержанных и элегантных образах, как, например, в черном тотал-лук с высокой прической.

Видео: РБК-Украина