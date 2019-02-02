Можна на "Оскар": Катя Осадча вразила шанувальників шикарним образом

Телеведуча відправилася на зйомки в Дрезден

Звездная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно порадовала поклонников новой шляпкой, поехала в немецкий Дрезден на съемки очередного выпуска "Светской жизни".

В своем Instagram она поделилась фото, на котором изображена в роскошном длинном красном платье со шлейфом и V-образным вырезом. Катя позирует на лестнице оперного театра, покрытой красной ковровой дорожкой.

Ведущая также добавила к "королевскому" образу массивные серьги и тиару.

"Оперный бал в Дрездене ежегодно собирает звезд, монарших особ и аристократию", - написала телеведущая.

Фолловеры буквально забросали публикацию одобрительными комментариями. "Царица", "Богиня", "Принцесса", - и это далеко не полный список эпитетов, которыми поклонники наделили украинскую красавицу.

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

К слову, недавно телеведущая сделала селфі, на котором позирует без макияжа, что очень понравилось ее Instagram-подписчикам.

Напомним, ранее Катя Осадчая приняла участие во флешмобе #10yearschallenge, в связи с чем показала свои старые фото.

Видео: РБК-Украина