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Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2020 - 18:25
Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала багато рідкісних фото

Кім Кардашьян – одна з найбільш активних зірок в мережі Instagram. Вона регулярно показує своє життя у всіх його барвах: починаючи від кар'єрних досягнень до сімейних милих фото. У ці вихідні привід знайшовся значущий – День батька. На честь такого свята теледіва, бізнесвумен і юрист опублікувала масу фото. Почала вона з привітання батька своїх дітей – коханого чоловіка Каньє Уеста. «З Днем Батька найкращого тата!!!! Спасибі за те, що зробив життя таким веселим! Ти даруєш нашим дітям найбільш класне життя! Я так тебе люблю!!!», – написала Кім в пості. На фото фігурують всі члени знаменитого сімейства: Кім, Каньє, а також четверо їхніх дітей. На другому фото також фігурує батько Каньє. Пост зібрав, як зазвичай, рекордну кількість лайків – більше 2 мільйонів.

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фотоЯк можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Кім з сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але на цьому знаменита красуня вирішила не зупинятися. Вона опублікувала дитяче фото, щоб вшанувати пам'ять свого батька. «Як би я хотіла, щоб ти був тут, щоб відсвяткувати День батька разом! З Днем Небесного Батька, кращий батько всіх часів!», – такий підпис вона залишила під милим архівних знімком. На ньому фігурує батько популярних у всьому світі сестер – Роберт Кардашьян, а також його старші дочки Кортні і Кім. Малятка цілують тата в щоки, а він їх обіймає. Одягнені вони однаково: в широкі джинси, а також білі футболки і кеди. Волосся обом дівчаткам зібрали у високі хвости, прикрасивши їх білими бантами. Мабуть, навіть і в ранньому віці вони вже любили виділятися стилем.

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Кім з батьком і сестрою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Такий зворушливий знімок неймовірно розчулив шанувальників Кім. Вони залишили їй масу приємних побажань і слів. Багато відзначили, що батько Кім був прекрасною людиною.

  • Він так пишається усіма вами, він завжди з вами
  • Він би був дуже гордий!
  • Гарна сім'я
  • Дуже милі
  • Він зробив таку величезну роботу, виростивши тебе, Кім. Ти стала такою прекрасною мамою
  • Це так чудово. Я співчуваю тобі, Кім, але ти – найбільше натхнення, яке я знаю. Я не знаю, як ти робиш це
  • Найбільш гарненькі і найкращі
  • Як можна бути такими милими?

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/kimkardashian)

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Автор: Lite

Теги Новини України Кім КардашянКанье Уэст
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