"Можна милуватися вічно": Полякова у міні захопила нескінченними ногами

Після відпочинку на островах співачка повернулася до активної роботи

"Королева ночи" украинской эстрады Оля Полякова, которая отпраздновала свое 35-летие в Таиланде, в который раз похвасталась в сети своими длинными ногами и соблазнительной фигурой. Певица опубликовала на своей странице в Instagram красочный снимок со съемок программы "Дивовижні люди".

На фото отдохнувшая Оля сидит в кресле в мини-платье цвета фуксии с глубоким декольте. Длина платья и поза артистки демонстрируют ее просто-таки бесконечные ноги во всей красе.

"Всем привет, мы снимаем #дивовижнілюди, а вы шо там?)" - поинтересовалась исполнительница у подписчиков.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Судя по всему, Полякова отлично отдохнула вместе с семьей в теплых краях и теперь активно приступила к работе, в том числе и съемкам в различных ТВ-шоу.

Поклонники остались в восторге от внешнего вида и фигуры артистки и засыпали ее комплиментами, а также признались, что с нетерпением ждут выхода передачи с любимой певицей.

"А ми вами любуемось!";

"Богиня! Ты наша Королева";

"Балдеем от вас";

"Поляковой можно любоваться вечно";

"Захоплююсь вами, яка ж гарна";

"Дивимось на ваші дивовижні ноги";

"А ноги- то, ноги... !!!";

"Умничка! Образец упорного постоянного труда над собой! Результат шикарный!!!" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова откровенно призналась, почему не спит с мужем.

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Кстати, дочь Оли Поляковой взбудоражила сеть фото в купальнике и с длинными распущенными волосами.

Суперблондинка Оля Полякова (видео: РБК-Украина)