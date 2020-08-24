Мозок вишукує задоволення: Єфросиніна висловилася про особисте і зачарувала фото з чоловіком

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла, чому її навчив непростий рік

Маша Єфросиніна – не тільки професіонал своєї справи і ікона стилю для безлічі шанувальників, вона ще й мотиваційний оратор, спікер і активістка, яка бореться за права жінок та гендерну рівність. Зірка не може залишатися осторонь гострих проблем сучасного суспільства, вона завжди відкрито і сміливо висловлює свою думку і надає підтримку тим, хто потребує її найбільше. Теледіва часто ділиться з шанувальниками своїми думками і міркуваннями на актуальні теми і відкриває завісу особистого життя. Наприклад, вихідні Маша присвятила участі в конференції WomanConf 2.0 для сучасних і незалежних жінок, яка пройшла в Одесі.

Ведуча вирушила на захід усією родиною, а після нього поділилась не тільки своїми враженнями від події, але й міркуваннями про життєві негаразди і радощі, які на контрасті вчать цінувати кожну прожиту мить щастя.

Вона опублікувала фото, на якому позує в піжамі з короткими шортами, сидячи на перилах балкону з білосніжними колонами і величезною квіткової вазою.

Маша Єфросиніна поділилася розслабленим фото з Одеси (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тільки в'їхали в Київ... І ось всю дорогу з Одеси я думала про те, як загострив відчуття від дрібниць цей дивний рік ... Як мозок вишукує задоволення в кожному моменті - ну бо неможливо ж весь час перетравлювати погане і тривожне ... Тому вчора, як укол адреналіну - повний зал жінок на моєму виступі; як зупинилося час - мовчазний апероль з чоловіком на терасі; як теплі обійми - неспішні бесіди з дівчатами, які підходили до мене на вулицях; як ковток дитячого реготу - двогодинний сніданок з друзями; як перезавантаження на острові - три ночі і нереальна гостинність в готелі.. Їду і посміхаюся, дивлюся на гігантський прапор України, який звели високо в небо, і не хочу думати, що буде далі", - поділилася своїми думками ведуча.

По приїзду в столицю Маша поїхала з чоловіком Тимуром Хромаєвим у День Незалежності на Софійську площу, де відбувся святковий концерт за участю зірок першої величини. Вона показала щасливе фото на тлі собору і прапора України.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим вирушила в День Незалежності на Софійську площу (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"З Днем Незалежності, моя Україно! Сил тобі, і нам разом з тобою", - підписала вона сімейний портрет.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна показала захоплюючу сімейну прогулянку на яхті по Дніпру.