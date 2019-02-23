"Моя суперздібність": стильна Маша Єфросиніна про свій особливий талант

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча захопила передплатників лаконічним чином від світових брендів

Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка викликала фурор "курортним" образом в топі і кокетливому капелюшку, вміє залишатися стильною за будь-яких обставин. Але це не всі таланти знаменитості. Про свою суперздібність вона розповіла підписникам в Instagram.

Зірка позує в брючному костюмі приглушеного бордового кольору від Сeline, блакитній класичнійсорочці і лакових туфлях-лоферах з оригінальним оформленням каблука від Gucci.

"У зв'язку з запуском нового шоу "Дивовижні Люди" я дала багато інтерв'ю, і практично в кожному мене запитували, чи володію я якоюсь супер-над-здатністю? Відповім чесно, товариші - після того, що мені довелося побачити на знімальному майданчику проекту - здається, що моя єдина суперздібність - це вміння лежати на дивані", - з гумором зазначила ведуча.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники оцінили стильне вбрання Маші, а також стали перераховувати інші її незаперечні переваги, такі як вміння зацікавити глядача, приголомшливо вести програми і рости над собою.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Шикарна", "Голлівудська усмішка. Дуже гарна і стильна, а костюмчик підкреслює витончену фігуру", "Феноменальна здатність з кожним роком стає все краще і красивіше! Але як? Є секрет?", "Жінка, у якої є поєднання дорогого: краси, мудрості, елегантності ще й таланту! Машуня, Ви чарівна!" - залишали компліменти фолловери.

Нагадаємо, що Маша Еефросинина розсекретила таланти свого маленького сина Олександра.

Раніше Маша Ефросиннина спантеличила підписників інтригуючою заявою, спровокувавши чутки про цікаве положення.

Відео: РБК-Україна