Моя стратегія: Джамала заряджає позитивом і мудрими словами

Джамала також процитувала Alyona Alyona
Джамала останнім часом дуже часто ділиться з шанувальниками різною життєвою мотивацією і словами натхнення. Не став винятком і один з останніх постів української виконавиці. Так, на своїй instagram-сторінці Джамала зазначила, що для неї означає з надією дивитися в майбутнє. Наприклад, співачка підкреслила, що в її розумінні оптимізм – це твоя власна стратегія. Також вона надихнула фанатів словами про віру в майбутнє.
"Для мене оптимізм - це моя власна стратегія. Якщо ви не вірите, що краще майбутнє можливо, ви ніколи не зробите крок, який приве до нього. Якщо ви вважаєте, що немає надії, її не буде. Обіймаю!" – пише Джамала.
Також співачка процитувала слова з пісні "Відчиняй" української реп-виконавиці Alyona Alyona:
"Відчиняй свої двері для нас, Відчиняй вже тепер...»
Свій пост Джамала супроводила не менш ілюстративним фото, на якому співачка зображена в русі – вона відкриває двері. При цьому Джамала щиро посміхається, на вулиці гарна погода.
Життєрадісна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її новий пост. Багато погодилися зі словами своєї улюблениці:
Зазначимо, що Джамала також дуже активно ділиться з шанувальниками затишними і дуже зворушливими сімейними фото. Цікаво, що коли синочку співачки виповнився рік, вона нарешті стала показувати його обличчя.
Так, зовсім недавно Джамала умилила зворушливими кадрами з чоловіком і сином. Щаслива сім'я прогулялася по місту.