Моя прекрасна й смілива дівчинка: Оля Полякова ніжно привітала доньку з 15-річчям

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша явно пішла в маму - як зовнішністю і фігурою, так і артистичністю і працьовитістю. Дівчинка вже щосили пробує свої сили в різних областях - моделінгу, акторстві і співі, а також успішно веде власний блог. Вона часто їздить на відпочинок разом із зірковою мамою, де вони влаштовують жаркі битви бікіні", вихваляючись точеними фігурами.

2 березня Марії виповнилося 15 років і з такої нагоди Полякова поділилася в мережі підбіркою яскравих фото дівчини, а також ніжно і зворушливо привітала її.

"Дитинко! Ось тобі і 15! Яке щастя, що ти у мене тааака вийшла! Весела, світла, просто сонце! Ти так на мене схожа, і разом з тим зовсім інша, набагато краща, добріша, світліша, розважлива, красивіша! Нехай всі ці прекрасні якості допоможуть тобі в житті, будь щаслива і здорова моя прекрасна ,розумна і смілива дівчинка. люблю тебе Маруся, Мишка, Манюня, Мишильда, Машенька!" - розсипалася Оля в компліментах своїй старшенькій.

Фото: донька Олі Полякової Маша (instagram.com/polyakovamusic)

Зіркові колеги співачки та її підписники тут же приєдналися до привітань і залишили багато теплих і щирих побажань для Маші, яка неймовірно схожа на маму зовнішністю.

З Днем народження Здоров'я! Щастя! Багато радості, Машиньке!

З днем народження, Маша) Така красуня і так схожа на маму)

Машу з днем народження. Всього хорошого і побільше)

Вітаю!Це такий прекрасний вік!!!

З днем народження вашу донечку, хай буде щасливою і здоровою. всього самого доброго і світлого в житті

Красуня ще та, будь щаслива, і нехай всі мрії забуваються

Дуже прикольна дівчинка, щастя вашій лялечці

Королева підростає

З Днем Народження Донечки

Оль, вітаю Вас з имениниицей. У вас дуже гарна дочка. Дуже схожа на вас. Якщо чесно, я такого подібності ще не разу в житті не бачила.

Дуже гарна дитинка!!! Щастя та здоров'я

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова без макіяжу зачарувала щасливими фото з Парижа.