Моя прекрасна й смілива дівчинка: Оля Полякова ніжно привітала доньку з 15-річчям

Зіркова мама зворушила шанувальників душевними словами про дочку
Старша дочка співачки Олі Полякової Маша явно пішла в маму - як зовнішністю і фігурою, так і артистичністю і працьовитістю. Дівчинка вже щосили пробує свої сили в різних областях - моделінгу, акторстві і співі, а також успішно веде власний блог. Вона часто їздить на відпочинок разом із зірковою мамою, де вони влаштовують жаркі битви бікіні", вихваляючись точеними фігурами.
2 березня Марії виповнилося 15 років і з такої нагоди Полякова поділилася в мережі підбіркою яскравих фото дівчини, а також ніжно і зворушливо привітала її.
"Дитинко! Ось тобі і 15! Яке щастя, що ти у мене тааака вийшла! Весела, світла, просто сонце! Ти так на мене схожа, і разом з тим зовсім інша, набагато краща, добріша, світліша, розважлива, красивіша! Нехай всі ці прекрасні якості допоможуть тобі в житті, будь щаслива і здорова моя прекрасна ,розумна і смілива дівчинка. люблю тебе Маруся, Мишка, Манюня, Мишильда, Машенька!" - розсипалася Оля в компліментах своїй старшенькій.
Фото: донька Олі Полякової Маша (instagram.com/polyakovamusic)
Зіркові колеги співачки та її підписники тут же приєдналися до привітань і залишили багато теплих і щирих побажань для Маші, яка неймовірно схожа на маму зовнішністю.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, раніше Оля Полякова без макіяжу зачарувала щасливими фото з Парижа.