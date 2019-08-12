"Моя Надя закохана": Дантес розсекретив пристрасть Дорофєєвої

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва не так давно повернулися з подорожі по Італії. Зіркова пара спільно з друзями зняла яхту і їздила вздовж узбережжя Середземного моря. Крім того, за кордоном артисти відзначили чергову річницю спільного життя. Володимир Дантес зізнався, що море – це його стихія, і він його любить набагато більше, ніж суходіл, а Надя встигла спробувати себе в ролі капітана, вставши за штурвал. Крім того, ведучий по секрету повідомив дружині, що його вразили італійські чоловіки, про що співачка тут же написала провокаційний пост. Тепер прийшла черга Вови розповісти дещо цікаве про другу половинку.

Дантес вирішив розповісти про вподобання зіркової дружини. Зокрема, він зазначив, що Надя обожнює латте і починає з нього кожен ранок.

"Любов - робота, але та робота, яку ти робиш із задоволенням! Всі вже знають, що моя Надя закохана в латте (не молоко, а кава латте). Ранок не ранок, якщо воно починається не з нього. Я - прихильник капучіно і кожен день у мене з ним. Так, ми вже не п'ємо молоко тваринного походження, найчастіше з ароматною кавою зустрічається мигдальне. Уфффф...Пишу і відчуваю аромат", - зізнався Вова.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Текст він супроводжував своїм фото, на якому розташувався біля басейну з чашкою кавового напою в руках і неквапно його попиває.

Шанувальники слідом за Вовою почали ділиться своїми вподобаннями, а також зробили йому компліменти. Крім того, їх вразила мальовнича локація, де позував ведучий.

Такий теплий пост. Дякую за ранковий настрій, я теж кавоман, але мій ранок починається з чашки ароматного американо.

Клас

М....як я вас розумію, я теж обожнюю капучіно

Як тепло і мило

О май Гад! Капучино - моє життя

Взагалі шикарно! Ляпотааа!

Красень!

Вау, бомбічний!

Скріншот комментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва здивувала мережу особистими зізнаннями в новому влозі.

Також Надя Дорофєєва засвітила стрункі форми в купальнику з анімалістичним принтом.