"Моя маленька любов": Топалов зворушив мережу ніжним фото з сином

Чоловік Регіни Тодоренко поділився сімейним знімком з ліжка

Российский певец и муж популярной ведущей Регины Тодоренко Влад Топалов покорил сеть очаровательным семейным фото. На своей странице в Instagram он выложил кадр с женой и маленьким сыночком, на котором все они лежат в постели.

На снимке видно лицо Влада, часть руки Регины и ножку малыша Михаила, которую папа нежно целует.

"Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой. как вы, мои друзья?" - написал под публикацией Топалов.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники звездной пары оставили множество умиленных комментариев, отметив, что это - настоящее счастье и желая им всем здоровья и счастья.

"Слов нет. Просто тепло смотреть";

"Какие вы хорошенькие, дай бог вам всем здоровья";

"Самые сладкие пальчики";

"Нежность зашкаливает!!!";

"Что еще надо? Счастьечко рядом";

"Ну вот оно счастье. Как хорошо, что вы до него добрались";

"Вы такие классные!!!! Любви и счастья вам!";

"Какая прекрасная семья, полна любви - одно целое";

"Самые сладкие ножки в мире", - пишут подписчики Влада.

Напомним, ранее Регина Тодоренко обнажилась и ошарашила Влада Топалова.

Мы также писали, что Регина Тодоренко честно призналась в недостатках внешности, анонсировав новые выпуски шоу "Мейкаперы".

Кстати, Влад Топалов умилил сеть фото с сыном на прогулке.

Видео: РБК-Украина