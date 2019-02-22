"Моя маленька любов": Топалов зворушив мережу ніжним фото з сином

Чоловік Регіни Тодоренко поділився сімейним знімком з ліжка
Российский певец и муж популярной ведущей Регины Тодоренко Влад Топалов покорил сеть очаровательным семейным фото. На своей странице в Instagram он выложил кадр с женой и маленьким сыночком, на котором все они лежат в постели.
На снимке видно лицо Влада, часть руки Регины и ножку малыша Михаила, которую папа нежно целует.
"Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой. как вы, мои друзья?" - написал под публикацией Топалов.
Поклонники звездной пары оставили множество умиленных комментариев, отметив, что это - настоящее счастье и желая им всем здоровья и счастья.
"Слов нет. Просто тепло смотреть";
"Какие вы хорошенькие, дай бог вам всем здоровья";
"Самые сладкие пальчики";
"Нежность зашкаливает!!!";
"Что еще надо? Счастьечко рядом";
"Ну вот оно счастье. Как хорошо, что вы до него добрались";
"Вы такие классные!!!! Любви и счастья вам!";
"Какая прекрасная семья, полна любви - одно целое";
"Самые сладкие ножки в мире", - пишут подписчики Влада.
Напомним, ранее Регина Тодоренко обнажилась и ошарашила Влада Топалова.
Мы также писали, что Регина Тодоренко честно призналась в недостатках внешности, анонсировав новые выпуски шоу "Мейкаперы".
Кстати, Влад Топалов умилил сеть фото с сыном на прогулке.
Видео: РБК-Украина