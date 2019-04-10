Моя любов: Світлана Лобода трепетно привітала доньку з днем народження

Світлана Лобода зізнається – з появою дітей, чарівних дочок Євангеліни і Тільди, її життя змінилося. Тепер співачка обов'язково бере відпустку, щоб побути з дітьми та приділити їм максимум часу, а адже раніше могла собі дозволити працювати на знос і бути абсолютним трудоголіком. Правда, і зараз її невгамовної енергії можна тільки позаздрити! Старша дочка артистки, Євангеліна вже з'являється зі співачкою на роботі, наприклад, побувала на зйомках російського шоу "Голос. Діти", де її мама була зоряної суддею. Часто Світлана показує family look з дівчинкою, яка, як дві краплі схожа на неї. Так, зірка вирішила публічно привітати її з днем народження і показати в Instagram зворушливе сімейне фото з іменинницею.

Світлана показала душевний спільний знімок з дівчинкою. Мама з донькою позують на фоні величезних ляльок, а сама співачка сіла і поцілувала дівчинку, одягнену у святкову об'ємну сукню з пір'я ніжно-рожевого кольору.

"З днем народження, моя любов. З тих пір, як ти прийшла у цей світ, моє життя наповнилося найважливішим змістом. Нехай Бог тебе береже. Молюся за тебе і прошу легкої долі і великого щастя. І люблю тебе всім серцем. І завжди буду поруч", — написала Лобода.

Світлана Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі приєдналися до теплих слів і побажань на адресу маленької іменинниці. Також, залишили свої привітання і зіркові колеги Світлани – Наташа Корольова, Олександр Ревв, Алсу і Максим Галкін.

Шанувальники Світлани прийшли в захват від умиляющего фото співачки і доньки. Вони залишили у коментарях чимало щирих компліментів Єві і її мамі.

Світлана Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Щастя вашій донечці!", "З іменинницею Вас! Світлого і доброго життєвого шляху!", "Щастя і здоров'я доньці! Ви хороша мама", "Світланка, з днем народження твою принцесу а тобі кохання, удачі і всіх благ", "Єва, ти королева", "Все дуже красиво!" - писали фоловерів.

Раніше Світлана Лобода показала свої яскраві сценічні вбрання.

До слова, Світлана Лобода підкорила "космічним" образом в оригінальному комбінезоні з паєтками.