Моя любов, моє життя: Світлана Лобода зворушила ніжністю з донькою-іменинницею

Як і багато інших знаменитостей, Світлана Лобода дотримується карантину і залишається вдома разом зі своїми дочками. Співачка ностальгує по концертам і подорожам, але при цьому радіє можливості провести нарешті багато часу з коханими дітьми, повністю присвячуючи себе їм. Артистка розповіла, що ввечері вони люблять дивитися радянські фільми і дівчатка дуже раді, що мама тепер весь час з ними. На час самоізоляції випав і день народження старшої доньки співачки.

9 квітня Єві виповнилося 9 років і зіркова мама зворушливо привітала її в мережі. Світлана опублікувала ніжні фото з дівчинкою, на яких вони зображені ніби відразу після душа - в халатах і з рушником на голові. На ще одному кадрі мама і дочка лежать у ліжку, мило обійнявшись. Фоном звучить аудіозапис з минулого року, в якому Єва розповідає мамі, як вона сильно чекає її і любить.

"моя любов, моє щастя, моє життя

тобі сьогодні 9

будь здорова, моя дівчинка

хай Бог тебе оберігає", - душевно написала Лобода під кадрами.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Зазначимо, що артистка також виховує дворічну доньку Тільду, ім'я батька якої приховує.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники прийшли в розчулення від цієї прекрасної картини і засипали маленьку Єву і її маму привітаннями та теплими побажаннями.

З днем народження Єву. Нехай буде щаслива і здорова

З Днем Народження нашу улюблену Евочку. Здоров'я, щастя , радості і яскравих емоцій. У вас чудова сім'я

З Днем Народження вашу принцесу, здоров'я вашої сім'ї

З Днем Народження Сонечка

Як мило

З днем народження прекрасну дівчинку!

З днем народження Евочку. Величезного їй щастя, здоров'я і любові

Як мило, вітаю зайчик

Дві красуні

З днем народження донечки! Здоров'я, щастя і краси. Всіх благ Вашій родині:))

Ніжність!

Про Богииии Яка ніжність. Щасливої долі Єві

Урааа, вітаю Євангеліну з днем народження, будь самою щасливою і коханою дівчинкою!

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода порадувала шанувальників рідкісним фото з мамою і сестрою.