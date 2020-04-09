Моя любов, моє життя: Світлана Лобода зворушила ніжністю з донькою-іменинницею

Співачка душевно привітала малечу Єву в мережі
Як і багато інших знаменитостей, Світлана Лобода дотримується карантину і залишається вдома разом зі своїми дочками. Співачка ностальгує по концертам і подорожам, але при цьому радіє можливості провести нарешті багато часу з коханими дітьми, повністю присвячуючи себе їм. Артистка розповіла, що ввечері вони люблять дивитися радянські фільми і дівчатка дуже раді, що мама тепер весь час з ними. На час самоізоляції випав і день народження старшої доньки співачки.
9 квітня Єві виповнилося 9 років і зіркова мама зворушливо привітала її в мережі. Світлана опублікувала ніжні фото з дівчинкою, на яких вони зображені ніби відразу після душа - в халатах і з рушником на голові. На ще одному кадрі мама і дочка лежать у ліжку, мило обійнявшись. Фоном звучить аудіозапис з минулого року, в якому Єва розповідає мамі, як вона сильно чекає її і любить.
"моя любов, моє щастя, моє життя
тобі сьогодні 9
будь здорова, моя дівчинка
хай Бог тебе оберігає", - душевно написала Лобода під кадрами.
Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)
Зазначимо, що артистка також виховує дворічну доньку Тільду, ім'я батька якої приховує.
Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники прийшли в розчулення від цієї прекрасної картини і засипали маленьку Єву і її маму привітаннями та теплими побажаннями.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода порадувала шанувальників рідкісним фото з мамою і сестрою.