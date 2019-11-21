"Моя любов, моя душа": Влад Топалов зворушив сімейною ідилією

Влад Топалов насолоджується своїм новим статусом - у минулому році українська телеведуча Регіна Тодоренко подарувала йому сина і артист з задоволенням займається й гуляє з малюком. До речі, його дружина не так давно зізналася в інтерв'ю, що хотіла б народити ще дітей і навіть бачить їх багатодітною родиною! Влад тільки за, ну а поки проводить якомога більше часу з коханими. На новому знімку в Instagram співак зворушив чарівною сімейною ідилією.

На фото відображена Регіна з синочком Михайлом, якого в сім'ї часто називають Майклом. Малюк, якому в грудні виповниться рік, сидить на пухнастому килимі в дитячій кімнаті. На ньому мила піжама, а його зіркова мама вдягла на дитину сонцезахисні окуляри і дбайливо притримує їх рукою, щоб не звалилися. Сама вона також у домашньому одязі, а волосся зібрала в недбалий пучок. Хлопчик при цьому мило тримає в руці футляр від окулярів.

"Моя банда! Моя любов! Моя душа! Моя зграя! Моїїїїїїїїїї!!! Мої солодкі жопки!" - емоційно прокоментував ніжний кадр Топалов.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Звичайно ж, користувачі мережі почали щосили розчулюватися такому чарівному домашньому фото та зворушливому визнанню Влада. Багато також зазначили, що малюк дуже схожий на свого татка.

Такий класний малюк

Я думала одна так ласкаво називаю своїх!)))

Красотульчик

Який смачний манюнька

Солодкий

Скільки мимишности, як же приємно бачити такі пости

Пупсик!

У вас дуже класна дружина,бережіть її

Красивий малий!!

Літл Влад з маминими очима

Майкл росте як на дріжджах, красень

Син ваша копія @vladtopalovofficial

Син копія Влада )

Який гарненький

Які ви милі

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко відверто розповіла про труднощі при пошуку няні для сина.