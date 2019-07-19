"Моя любов": Лобода зворушила мережу ніжним фото з донькою з концерту

Світлана Лобода - не тільки відома співачка, але і щаслива мама двох доньок. Старшій дівчинці Єві вже вісім років, вона у всьому підтримує маму, є найбільшою її прихильницею і нерідко відвідує її концерти. Артистка останнім часом із задоволенням ділиться сімейними моментами і робить відверті зізнання в мережі. Малятку Тільді всього рік, так що їй поки рано бувати на маминих шоу.

А ось Єва поїхала разом з мамою в тур по Росії і намагається не пропускати її концерти. Лобода поділилася новим зворушливим фото з шоу, на якому дівчинка стоїть біля сцени, а співачка опустилася на коліна і ніжно цілує доньку в лоб. При цьому на Світлані концертний наряд - сріблясто-жовтий комбінезон, і мікрофон в руках.

"моя любов на протязі всього концерту тримала за мене кулачки", - прокоментувала артистка миле фото, супроводивши його сердечком.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники Лободи залишили безліч розчулених коментарів, зворушені такою любов'ю і підтримкою між мамою і дочкою.

З донечкою

Яка молодець

Як мило

Така красива як і МАМА

Рівень підтримки - дочка!

Євочка дивовижна дівчинка

Яка розумниця

Неймовірні. Дуже красиві, Євочка таке сонечко

Яка краса

Яка мила фотографія. Євочка протсо диво

Головна підтримка

Круте фото! До сліз!

Як добре що дочка бачить який це труд!

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода розкрила свій найбільший страх. Виявилося, що співачка жахливо боїться висоти.

Раніше Світлана Лобода умилила зворушливим визнанням 8-річній доньці і ніжним фото з дівчинкою.

А до цього Світлана Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Співачка влаштувала фотосесію по-домашньому серед трави і полів, вони з донькою веселилися і грали з собакою.