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"Моя любов": Лобода зворушила мережу ніжним фото з донькою з концерту


Єва - найбільша фанатка зіркової мами

Світлана Лобода - не тільки відома співачка, але і щаслива мама двох доньок. Старшій дівчинці Єві вже вісім років, вона у всьому підтримує маму, є найбільшою її прихильницею і нерідко відвідує її концерти. Артистка останнім часом із задоволенням ділиться сімейними моментами і робить відверті зізнання в мережі. Малятку Тільді всього рік, так що їй поки рано бувати на маминих шоу.

А ось Єва поїхала разом з мамою в тур по Росії і намагається не пропускати її концерти. Лобода поділилася новим зворушливим фото з шоу, на якому дівчинка стоїть біля сцени, а співачка опустилася на коліна і ніжно цілує доньку в лоб. При цьому на Світлані концертний наряд - сріблясто-жовтий комбінезон, і мікрофон в руках.

"моя любов на протязі всього концерту тримала за мене кулачки", - прокоментувала артистка миле фото, супроводивши його сердечком.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники Лободи залишили безліч розчулених коментарів, зворушені такою любов'ю і підтримкою між мамою і дочкою.

  • З донечкою
  • Яка молодець
  • Як мило
  • Така красива як і МАМА
  • Рівень підтримки - дочка!
  • Євочка дивовижна дівчинка
  • Яка розумниця
  • Неймовірні. Дуже красиві, Євочка таке сонечко
  • Яка краса
  • Яка мила фотографія. Євочка протсо диво
  • Головна підтримка
  • Круте фото! До сліз!
  • Як добре що дочка бачить який це труд!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода розкрила свій найбільший страх. Виявилося, що співачка жахливо боїться висоти.

Раніше Світлана Лобода умилила зворушливим визнанням 8-річній доньці і ніжним фото з дівчинкою.

А до цього Світлана Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Співачка влаштувала фотосесію по-домашньому серед трави і полів, вони з донькою веселилися і грали з собакою.

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