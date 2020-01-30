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Моя фортеця: Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином

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Телеведуча зачарувала фанатів ніжним знімком

Екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко захоплює своєю енергійністю і невичерпним позитивом - ведуча примудряється багато працювати, і при цьому приділяти час маленькому сину і коханому чоловікові Владу Топалову. Нещодавно зірка вразила шанувальників списком справ, які вона встигає переробити за день, залишаючись при цьому в хорошому настрої і заряджаючи інших своїм позитивом. Багато в чому їй у цьому допомагає кохана сім'я.

На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася ніжним чорно-білим кадром з чоловіком і синочком Майклом, зробленим у рамках нещодавньої фотосесії сімейства для одного з журналів. На знімку Тодоренко і малюк дивляться на камеру, а Топалов з любов'ю дивиться на сина.

"#myFamily - моя фортеця. Дай Боже всім такого щастя", - зворушливо зізналася телезірка.

Фото: Регіна Тодоренко з чоловіком і сином (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі почали активно сперечатися, на кого ж більше схожий маленький Михайло, а також бажають Регіні і Владу щастя і милуються їх коханням.

  • Синочок так на тебе схожий!!!! Хороша сім'я, ви такі дружні
  • Регіна, ви дуже дуже гарна сім'я
  • Чарівні! Щастя вам, теж хочу сім'єю возз'єднатися швидше
  • Неймовірно красиві
  • Довго міркувала, чому Влада даа кільця на пальці.... потім вже розглянула що рука ваша))) Щастя вам
  • Красиві
  • Мамина міні копія
  • Щастя Вам!!
  • Така проста і мила фотографія
  • Копія папа + мама! Нехай ваш малюк буде здоровим і щасливим
  • Схожий на Регіну малюк
  • Синок дуже схожий на тата Влада, мені здається!
  • Просто копія мами
  • Ооооой яка милота ))) напевно маленький Тато )))
  • Малій смішний такий шладкий карапуз

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що нещодавно Регіна Тодоренко повернулася з Одеси, де гостювала у своїх батьків, і показала зворушливі сімейні кадри з маленьким сином Майклом.

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