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Моя фотогенічна дружина: Дантес поділився жарким фото іменинниці Дорофєєвої

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2020 - 11:57
Моя фотогенічна дружина: Дантес поділився жарким фото іменинниці Дорофєєвої
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

21 квітня співачка відзначає ювілей - їй виповнилося 30 років

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес - одна з найбільш міцних і веселих пар українського шоу-бізнесу. Їм ніколи не нудно один з одним - навпаки, на карантині вони насолоджуються спільним дозвіллям і не забувають розважати своїх шанувальників. Так, співачка виходить в прямі ефіри і балує фанів ефектними і спокусливими фотосесіями, які примудряється робити навіть вдома - приміром, днями артистка позувала в халаті і рушнику на голові. На час самоізоляції випав і день народження Дорофєєвої - 21 квітня у неї 30-річний ювілей.

Люблячий чоловік вирішив привітати Надю в мережі, причому зробив це вельми оригінальним чином. Дантес опублікував жаркий пляжний знімок дружини, на якому Надя в злитному чорному купальнику лежить на піску на березі моря. Артистка грайливо підняла ніжки і завзято посміхається, захоплюючи точеними формами.

"Моя фотогенічна дружина. Побажайте їй здоров'я, жіночого щастя і грошей. А то поки тільки якісь нестандартні привітання", - з гумором прокоментував Володимир.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Користувачі мережі не змусили себе чекати і засипали Надю душевними побажаннями в її день народження.

  • Дачу у моря, море удачі
  • З днем народження еталон краси
  • Просто кращі
  • З днем народження, Надюша
  • Бажаю тобі, Дорофєєва, знайти вірного і єдиного на все життя
  • Море удачі і дачу у моря. І будиночок в Польщі і два червоних Porsche!
  • Надя з днем народження бажаємо жіночого щастя і багато любові
  • Надь, бажаю здоров'я, щастя, грошей, щоб Вова смачно годував... Ну і діток гарних і таких же талановитих
  • Вау! Надя, у вас день народження в один день з Єлизаветою . Бажаю, вам, довгих і щасливих років життя
  • Нехай все буде шикарно,не припиняйте горіти

Моя фотогенічна дружина: Дантес поділився жарким фото іменинниці Дорофєєвої

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва "сдала" улюблені місця в Києві і розповіла про свій гардероб і принцип вибору речей.

Cool girl: Надя Дорофєєва в одній толстовці засвітила стрункі ніжки заради ефектних фото Надя Дорофєєва проговорилися, де її можна зустріти в Києві і поділилася секретом стилю
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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