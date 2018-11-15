"Мій внесок в історію розвитку країни": Могилевська вирішила освоїти нову професію

Фото: колаж РБК-Україна

"Педагогіка, психологія дітей різного віку, навіть нейроуправління в моїх планах", - розповіла артистка

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно присвятила загиблому музиканту Кузьмі Скрябіну кліп на пісню Personal Jesus, розповіла своїм шанувальникам про заповітну мрію. Артистка на телепередачі "Сніданок з 1+1" зізналася, що вирішила здобути нову освіту, про що написала в Instagram.

На думку співачки, отримання диплома педагога і робота з дітьми стане її особистим внеском в історію розвитку країни.

"Я вчусь вчити дітей. Педагогіка, психологія дітей різного віку, навіть нейроуправління в моїх планах. Частину своїх сил і енергії в майбутньому я планую присвятити дітям", - написала Наталя.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вона зазначила, що педагогіка завжди була її покликанням.

"Нарешті я вирішила підняти свої знання на професійний рівень, з усім запалом, властивим мені, коли я віддаюся новій справі", - розповіла співачка.

Могилевська нагадала своїм підписникам, що свого часу Кузьма Скрябін своєю щирістю і простотою надихнув її на створення відеоблогу.

"Я хотіла б почати спілкуватися з вами в прямому ефірі і викладати наше спілкування у себе на каналі YouTube. Якщо ми побачимо, що є інтерес до такого нашого спілкування, я із задоволенням поговорю з вами на будь-які питання, що цікавлять вас, теми, які хочете розкрити", - запевнила зірка.

Також Могилевська закликала шанувальників надсилати їй теми - що саме вони хотіли б почути.

Скрін: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У коментарях до повідомлення шанувальники Могилевської захоплюються її енергією і "благословляють" намір зайнятися педагогікою:

"Наталя, ви молодець. Готова довірити вам, як вчителю, свою дочку";

"Молодець, головне в політику не лізти";

"Наталочко! Захоплююся вашою працьовитістю і простотою! Я, коли важко, чомусь згадую вас!"

"Прекрасне рішення, нове пізнавати цікаво, тим більше душа просить! Дерзайте, бажаю тільки успіхів"...

Скрін: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Раніше повідомлялося, що Наталя Могилевська озвучила "проблему сучасного світу".

Також ми писали про те, що Могилевська вирішила провести спеціальне опитування серед шанувальників з-за суперечки з подругою.

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Відео: РБК-Україна