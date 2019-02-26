"Моє тигреня": Катерина Кухар показала підрослого сина

26 лютого синові прими-балерини виповнилося 10 років

Именитая прима-балерина Национальной оперы Украина, судья проекта Танці з зірками 2018 Екатерина Кухар, которая раскрыла секрет женской привлекательности, показала милые совместные фото со своим сыном Тимуром. На своей странице в Instagram танцовщица также трогательно поздравила мальчика с днем рождения - 26 февраля ему исполнилось 10 лет.

Сначала 37-летняя артистка поделилась снимком, на котором Тимур еще совсем малыш. На фото она держит ребенка на руках и одновременно готовит что-то на плите, и при этом счастливо улыбается. Под кадром она написала теплые слова любимому сыночку.

Фото: Екатерина Кухар с сыном (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Милый мой тигренок! СОКРОВИЩЕ мое! День, когда ты появился на свет, был САМЫМ счастливым днем в моей жизни.... Ты подарил мне свет и НАДЕЖДУ!

Ты ворвался в мою жизнь как маленький неукротимый МУСТАНГ, несущийся на бешеной скорости и перевернул мой мир с ног на голову. Целыми сутками напролет я бегала с тобой на руках легкой рысью ( ты видимо таким образом хотел поскорее заставить меня прийти в прежнюю форму) потому, что только так ты засыпал и переставал кричать ))) доводя меня до состояния легкой истерии... Врачи убеждали меня, что виной всему желудочные колики...... Затем, мы думали что это зубы......

Но после 10 лет я твердо знаю, милый мой, что это твой характер. С которым тебе еще прийдется научиться справляться и уметь укрощать его", - написала звездная мама.

Позже она выложила еще одно фото, на котором они запечатлены с уже повзрослевшим сыном. Мальчик лежит на диване, а Екатерина сидит на его ручке и нежно обнимает Тимура.

Фото: Екатерина Кухар с сыном (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Я знаю, что вся твоя жизнь будет наполнена контрастами потому, что ТЫ - самый яркий свет и самая острая боль.... И мы все БЕЗУМНО тебя ЛЮБИМ.

ТЫ -МУЖЧИНА праздник!!! Вдыхай эту жизнь полными легкими и всегда смотри ей в лицо! Лети по жизни легко... Будь моими крыльями..." - выразила свои чувства балерина.

Поклонники умилились очаровательным фото мамы и сына и присоединились к поздравлениям в комментариях. Многие отметили, что Тимур просто-таки копия папы Александра Стоянова. Напомним, что пара также воспитывает младшую дочь Анастасию.

"Поздравляю от души! Пусть будет здоровым и счастливым!";

"Поздравляем вашего маленького мужчинку.пусть жизнь его любит и щедро одаривает своими сюрпризами";

"Красивые и счастливые!!!";

"Какая красивая семья)";

"Папина копия";

"Счастливая мама со своим ребенком";

"Екатерина, поздравляю вашего сыночка с днём рождения. Желаю ему легкого и успешного жизненного пути";

"Фото волшебное. Поздравляю вас! Пусть будет здоров и счастлив!";

"Божечки, как сестра и брат! Такие красивые!!!! с днем рождения!!!!" - пишут подписчики танцовщицы.

Напомним, Екатерина Кухар показала уникальное фото родителей в молодости.

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