"Мій робочий чоловік": Полякова вразила зізнанням близькому чоловікові

Популярна співачка Оля Полякова відрізняється винятковим почуттям гумору і вмінням влучно пожартувати, причому робить це не гірше, ніж співає. А її епатажні концертні костюмі і головні убори, на які "зазіхають" навіть американські зірки, давно стали візитною карткою. Але у творчому житті співачки є чоловік, який допомагає їй в реалізації амбіцій і завжди знаходиться поруч. До нього артистка звернулася зі своєї сторінки в Instagram, назвавши навіть "улюбленим творчим чоловіком".

Піар-менеджер Олі, Артем Чирков, 22 травня святкує день народження. Зірка вирішила показати ексклюзивні і вельми пікантні кадри зі своїм вірним помічником, а також залишила для нього дуже особисте привітання, не перестаючи зізнаваися в теплих почуттях.

"Артемчика! З днем народження! Ну шо політ нормальний? На другому фото ти ззаду, і мені добре! Спокійно, надійно, настільки що я забуваю де мій телефон, окуляри, документи, діти... Тому, що ти мій тил, опора, і я без тебе вже абсолютно точно не можу! Мій робочий чоловік, коханий! Будь обов'язково здоровий, коханий, необхідний, щасливий, багатий і знаменитий! І звичайно егоїстична я, хочу що б ти завжди був поруч, я щаслива з тобою!" - відверто написала зірка

Фото: Оля Полякова та її піар-менеджер Артем (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники оцінили оригінальне привітання Олі і приєдналися до теплих слів і побажань. А також поцікавилися, чи не ревнує друга половина співачки її після таких слів в адресу іншого чоловіка.

Фото: Оля Полякова та її піар-менеджер Артем (instagram.com/polyakovamusic)

"Як це здорово, коли є такий тил, дай Бог Артему довгі літа!", "Це щастя - така людина поруч!", "Робочий чоловік", а той, що раніше був, поламався?", "Тепер кінець Артемчику від чоловіка", "Зірка, ти супер-позитивчик", "Клас, вітаю і бажаю, щоб Ви пронесли цю дружбу через усе життя!", "Привітання фантастичне, впевнена це мрія кожного іменинника. Такі слова, реально кращі подарунків. Мої вітання імениннику", - писали комменатори.

Раніше донька Олі Полякової, Маша Полякова, розповіла про нового члена сім'ї.

До речі, Оля Полякова викликала суперечки в мережі через яскравий макіяж, який зробила самостійно.