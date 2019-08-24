"Мій кисень": Лобода розчулила мережу фото з підрослою молодшою донечкою

Українська співачка Світлана Лобода, яка вразила вражаючим шпагатом в Туреччині, досить часто показує в мережі свою старшу дочку Єву і ділиться зворушливими зізнаннями в любові до малої. Обличчя ж молодшої доньки, однорічної Тільди, вона досі тримає в секреті і публікувала лише кілька фото з дівчинкою. Тому будь-яка нова поява маляти - справжнє свято для фанатів!

Світлана вирішила побалувати їх і поділилася на своїй Instagram-сторінці милими фото з Тільдою, зробленими в літаку. Артистка у білих штанах і майці напівлежить в кріслі, тримаючи дитину на руках.

На одному кадрі дівчинка стоїть, а на іншому ніжно притулилася до мами і з цікавістю дивиться в ілюмінатор. Дитина знята зі спини, так що її обличчя як і раніше не можна розглянути.

Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

"мій кисень в безповітряному просторі", - зворушливо підписала публікацію Лобода.

Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники блискавично відреагували на такі чарівні фото і залишили багато зворушених коментарів солодкій дівчинці та її мамі.

Хочеться «з'їсти» цю солодку дівчинку, нехай буде самою щасливою

Тіля така вже велика

Тіля, який вже хвостик з волосків

Яка Тилюшка вже велика

Які зайчика

Які ж Ви милі, не наврочити

Яка тут ніжна і повітряна! А головне любляча Мама в улюблених діток!

Ого,як виросла

Дуже милі та гарні

Неземні Лялечки

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, шанувальники нещодавно оцінили яскравий експромт зірки. Світлана Лобода вирішила влаштувати розспівування на столі в гримерці, так співачка репетирувала перед концертом.

Ми також повідомляли, що Світлана Лобода поділилася ефектним портретом старшої дочки Єви. Дівчинка просто підкорила фанатів своїм проникливим поглядом.