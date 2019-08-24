"Мій кисень": Лобода розчулила мережу фото з підрослою молодшою донечкою

Співачка показала ніжні фото з Тільдою з літака
Українська співачка Світлана Лобода, яка вразила вражаючим шпагатом в Туреччині, досить часто показує в мережі свою старшу дочку Єву і ділиться зворушливими зізнаннями в любові до малої. Обличчя ж молодшої доньки, однорічної Тільди, вона досі тримає в секреті і публікувала лише кілька фото з дівчинкою. Тому будь-яка нова поява маляти - справжнє свято для фанатів!
Світлана вирішила побалувати їх і поділилася на своїй Instagram-сторінці милими фото з Тільдою, зробленими в літаку. Артистка у білих штанах і майці напівлежить в кріслі, тримаючи дитину на руках.
На одному кадрі дівчинка стоїть, а на іншому ніжно притулилася до мами і з цікавістю дивиться в ілюмінатор. Дитина знята зі спини, так що її обличчя як і раніше не можна розглянути.
Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)
"мій кисень в безповітряному просторі", - зворушливо підписала публікацію Лобода.
Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники блискавично відреагували на такі чарівні фото і залишили багато зворушених коментарів солодкій дівчинці та її мамі.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, шанувальники нещодавно оцінили яскравий експромт зірки. Світлана Лобода вирішила влаштувати розспівування на столі в гримерці, так співачка репетирувала перед концертом.
Ми також повідомляли, що Світлана Лобода поділилася ефектним портретом старшої дочки Єви. Дівчинка просто підкорила фанатів своїм проникливим поглядом.