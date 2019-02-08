"Мій фаворит": Леся Нікітюк "на валізах" зробила несподіване зізнання

Телеведуча показала фото з аеропорту столиці Франції

Украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк не сидит на месте – она много путешествует и еще больше работает. Так, знаменитость показала на странице в Instagram фотосессию из парижского аэропорта, отметив, что он является самым любмым после киевского "Борисполя".

Она позирует в удобном наряде черного цвета – куртке, толстове и джеггинсах, а также белоснежных кроссовках с наушинками на шее. Рядом стоит ее ручная кладь – небольшой чемодан и сумка. Недавно Никитюк показала, сколько багажа берет в дорогу, чем удивила фанов, которые были шокированы таким колличеством сумок.

"Обожаю аэропорти! "Шарль-Де-Голль" май фэйворит после "Борисполя". Коротко… Леся, магазини, круассани... и любимая музыка в наушниках", - лаконично описала Леся свои эмоции от поездки.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики ведущей отметили, что также любят аэропорты за чувство предвкушения, которые возникает в этом месте и особую энергетику, царящую там, а также сделали комплименты в адрес Леси. Также они попутно интересовались, какую музыку любит Леся и не устала ли она от такой активной жизни "на чемоданах".

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Красотка Леся", "Ты просто бомба", "Леся, ты очень красивая", "Глаза. У Вас очень красивые глаза", "Леся! Ты такая замечательная!", "Женственная! Естественная!", "Лесюня-гарнюня. Какую музыку слушаешь?", "Вы прекрасны. У вас очень доброе сердце", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети пикантным фото в ванной. Звезда запечатлена среди густой стойкой пены с экзотическим цветком в волосах.

Кстати, бабушка Леси Никитюк "сдала" внучку, рассказав о ее личной жизни и юности, а также кавалерах, которые ухаживали за будущей звездой.

Видео: РБК-Украина