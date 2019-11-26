Мотивує та надихає: Єфросиніна навчила любити себе і долати кризу у відносинах

Маша Єфросиніна стала для своїх підписників не тільки прикладом стилю й гарного смаку, але й порадником, адже ведуча з задоволенням ділиться лайфхаками і дає рекомендації зі сторінки в Instagram. Не чужа теледіві і благодійна діяльність, також вона є мотиваційним оратором і спікером, не боїться піднімати гостросоціальні проблеми і говорити них вголос. Маша прийшла на ефір "Ранку з Україною" на каналі "Україна" і поговорила з Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем про жіночі теми, помилки у відносинах і дала поради, як полюбити себе.

Одночасно на сторінках Маші та Лілії з'явилися фото зі студії ранкової програми. Усміхнені ведучі позували на камеру і робили селфи на пам'ять. Маша обрала для ефіру червоний піджак з контрастною строчкою, білосніжні укорочені брюки-кюлоти, класичну білу сорочку і коричневі півчобітки на тонкій шпильці. Вона зробила природній макіяж з акцентом на губи і гладко уклала волосся на косий проділ.

"День обіцяє бути довгим, коли встаєш в 5 ранку. Спасибі за запрошення і цікава розмова", - звернулася вона колегам.

Фото: Маша Єфросиніна з Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем (instagram.com/mashaefrosinina)

Лілія також показала на своїй сторінці знімок із зірковою гостею ефіру. Вона опублікувала топ-3 ради від Маші, як полюбити себе.

"Сьогодні говорили з Машею Ефросиніною на жіночі теми. Дякую за чесність, за гумор та самоіронію. Поради від Маші як прийняти себе такою яка ві є:

Відверта розмова себе з дзеркалом.

Спорт.

Подарунок для себе.

І це ще далеко не всі пункти", - заінтригувала теледіва.

Фото: Ребрик з Єфросиніної та Анатолієм Анатолічем (instagram.com/liliia.rebrik)

У сториз у Маші з'явився фрагмент бесіди в студії, де вона розповіла, які помилки робить жінка по відношенню до чоловіка в умовах кризи.

"Круто, що сьогодні вдалося поговорити про психологічний тиск, який часом справляють жінки на чоловіків", - підписала вона коротке відео.

Ведуча підняла тему підтримки представників сильної статі в непрості періоди життя сім'ї і неправильне поводження другої половини в умовах кризи.

Фото: Маша Єфросиніна у студії "Раанку з Україною" (instagram.com/mashaefrosinina)

"Збільшилася статистика депресивних настроїв і суїцидальних дій у чоловіків. Вони втратили роботу, зменшилися зарплати. А їх же як виховували? Прийти додому з мамонтом, з динозавром! Ти ж повинен всіх своїх дітей виховати. І він не може своїй дружині сказати: "У мене зараз погані часи. У мене немає грошей і я не знаю, де їх дістати. Що мені робити?" А жінка зі свого боку не хоче це розуміти. Ось так і розпадаються сім'ї, тому що дружина чоловікові завжди каже: "Що ти за чоловік? Який ти батько?" Так не можна говорити, часи бувають різні", - нагадала Маша.

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