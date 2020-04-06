Мотивація не потрібна: Слава з НеАнгелів різко взялася за схуднення

Слава Камінська вирішила провести час на домашній самоізоляції максимально продуктивно. Солістка групи "НеАнгели" взялася за свої форми. Співачка стала часто ділиться знімками та відео своїх тренувань. Камінська чесна зі своїми фоловерами — останнім часом вона набрала декілька зайвих кілограмів. І влаштувала їм "війну"... Більше того, Слава також взялася за вивчення англійської мови. І також часто показує відео-фрагменти з онлайн-занять. Так що ловимо мотивацію від Слави. Хоча сама співачка впевнена, що мотивація не потрібна, якщо ви щиро чогось хочете!

Так, на своїй instagram-сторінці Слава опублікувала нове фото з домашнього тренування. Судячи з усього, займається Слава на просторому балконі-терасі. Місця тут вистачає і для садових меблів, і для рослин, а також для ігор і занять фітнесом.

В кадрі бачимо один з фрагментів тренування Камінської. Співачка стоїть у планці на фітнес-килимку. На Славі — зручний спортивний одяг чорного кольору. А ось на спині прилаштувалася донька — 4-річна Лаура. Дівчинка вирішила допомогти мамі провести більш ефективне тренування — з додатковою вагою. До речі, на фото можна побачити сина Слави — 5-річного Леонарда. Хлопчик лише спостерігає за тренуванням зіркової мами.

Також Камінська поділилася думками з приводу мотивації. За словами виконавиці, якщо ви дійсно чогось хочете, то мотивація як така не потрібна!

“Мені здається, коли людина ЩИРО чогось хоче, їй не потрібна мотивація. І лінь зовсім не причина. Ось просто спалахує всередині персональна лампочка ХОЧУ. І рішення щось змінити. А далі як в тумані)) Покачала попу, поїла, знову покачала, знову поїла... Але скажу вам точно, сталість і маленькі щоденні дії, безумовно, приведуть до бажаного результату", — пише Слава Камінська.

Фото: instagram.com/babaslavka

До цього Слава також показувала своє "спортивне фото". Як бачимо, співачка займається з особистим тренером в онлайн-режимі.

“Після тренування обов'язково потрібно зробити гарне фото. Інакше все було даремно", — з гумором пише Камінська.

Фото: instagram.com/babaslavka

Тим часом шанувальники Слави поспішили прокоментувати її нове фото та міркування.

“Згодна, яка мотивація у щоденного чищення зубів? Хочеш робиш, треба - робиш"

“100% Зараз, як мінімум, соромно говорити "часу немає"

"Спиногризики мамині))"

"Точно так само вдома займаємося"

"Який шикарний обважнювач зверху!)"

Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що з липня 2014 року Слава була одружена з відомим пластичним хірургом Едгаром Камінським, прізвище якого вирішила взяти. 1 липня 2019 року пара офіційно розлучилася.

Раніше обраниця екс-чоловіка Слави з НеАнгелів розповіла, як зав'язалися їх відносини.