Потужно!: пісня Світлани Лободи стала саундтреком до популярного шоу

У заставці нового сезону передачі вперше за п'ять років прозвучить нова композиція
Имя нового исполнителя заглавной песни телешоу "Последний герой", которое уже пять лет идет на российском телевидении тщательно скрывалось и в первый день весны стало известно, что саундтрек записала украинская певица Светлана Лобода, которая недавно восхитила своих поклонников откровенным образом в ультракоротких шортах.
Светлана выложила отрывок из видеозаставки на своей страничке в Instagram, чтобы поделиться новостью со своими подписчиками.
"Наш саунтрек к новому сезону культового шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", - так представила композицию сама звезда.
В предидущих сезонах шоу звучал одноименный трек группы "Би-2", который и по сей день остается одним из главных хитов коллектива, однако, в этом году было решено обновить шоу и поучаствовать в этом пригласили украинскую певицу.
Подписчики высоко оценили песню, а некоторые из них предположили, что саундтрек окажется лучше самого шоу.
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Напомним, что Светлана Лобода показала стильную фотосессию со старшей дочерью Евой. Мама и девочка позировали во время прогулки в спортивных костюмах.
Ранее Светлана Лобода поделилась кадрами со съемок драматического клипа на песню INSTADRAMA, которые не вошли в основное видео.