Потужно!: пісня Світлани Лободи стала саундтреком до популярного шоу

У заставці нового сезону передачі вперше за п'ять років прозвучить нова композиція

Имя нового исполнителя заглавной песни телешоу "Последний герой", которое уже пять лет идет на российском телевидении тщательно скрывалось и в первый день весны стало известно, что саундтрек записала украинская певица Светлана Лобода, которая недавно восхитила своих поклонников откровенным образом в ультракоротких шортах.

Светлана выложила отрывок из видеозаставки на своей страничке в Instagram, чтобы поделиться новостью со своими подписчиками.

"Наш саунтрек к новому сезону культового шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", - так представила композицию сама звезда.

В предидущих сезонах шоу звучал одноименный трек группы "Би-2", который и по сей день остается одним из главных хитов коллектива, однако, в этом году было решено обновить шоу и поучаствовать в этом пригласили украинскую певицу.

Подписчики высоко оценили песню, а некоторые из них предположили, что саундтрек окажется лучше самого шоу.

"Ох какой мощный трек, до мурашек пробирает, как обычно" - svu0721

"Мне кажется саунд будет лучше шоу" - jen.abramova

"Обалдеть круто очень!!!! вы автор(слова, музыка)?" - k.ek.s

"А экстрасенсы разве не актеры?" - anzhela_mav_kurgan

"Ох...песня уже на повторе" - li_official_ll

"Великолепно" - yes_tolko_mig

"А саундтрек конечно огонь!!! Вы классная!" - marina_021085

"Как всегда пронзительно" - di_kuchina

Читайте также о необычном меховом флешмобе, который в этом году запустили украинские знаменитости. Певицы и блогеры позировали в эпатажных розовых шубах.

Напомним, что Светлана Лобода показала стильную фотосессию со старшей дочерью Евой. Мама и девочка позировали во время прогулки в спортивных костюмах.

Ранее Светлана Лобода поделилась кадрами со съемок драматического клипа на песню INSTADRAMA, которые не вошли в основное видео.