"Потужна тусовка": Потап і Каменських засвітилися в компанії Ліндеманна в Празі

Потап і Настя Каменських вирушили до Праги. Попутно зібравши велику веселу компанію друзів. Пара прогулялася по місту, але найголовніша подія чекала їх увечері – артисти вирушили на виступ гурту Rammstein, який відбувся на стадіоні Eden Агепа. Потап не упустив можливості поділитися на instagram-сторінці знімком в компанії лідера колективу, Тілля Ліндеманна.

На фото видно Потапа і Настю з близькими друзями – Олексієм Завгороднім-Позитивом (учасником грурту "Время и Стекло" і MOZGI) і його дружиною, дизайнером Анною Андрійчук-Завгородньою, а також лідером Rammstein зі сценічним гримом на обличчі.

"Після концерту", - лаконічно і коротко підписав знімок англійською Потап.

Потап і Настя Каменських з друзями і лідером Rammstein в Празі (instagram.com/realpotap)

Шанувальники емоційно відреагувала на фото артистів. Вони оцінили богемну компанію Потапа і Насті і навіть трохи їм позаздрили.

"Ось це потужна тусовка! Клас", "Такі кльові", "Класно вам там", "Круто", "А ви там не запитайте у Тіля, може він в Київ хоче приїхати з концертом?", "Заберіть Тіля з собою в Київ на концерт", - просили фоловери.

Скріншот коментарів

Також не обійшлося і без питань про Світлану Лободу, з якою Тіллю приписують не лише роман, а й вважають його батьком молодшої дочки співачки, Тільди.

"Тіль є, а Лобода де?", "Світла вдома стіл накриває на after party?" - жартували коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя показали прогулянку по столиці Чехії. Пара разом з друзями пройшлася по Празі і зробила чимало фото і відео на пам'ять.

Раніше Каменських у білизні і панчохах порадувала Потапа приємною новиною. Співачка засвітила пікантне постільна фото.