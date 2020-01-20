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Морська сирена: MARUV завела мережу жаркими пляжними фото в купальнику

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Співачка вразила фанатів апетитними формами

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) нещодавно змінила імідж - зірка змінила колір волосся і перетворилася на Мальвіну, тепер вона ходить зі стильним синім каре. У такому образі вона постала на ефектних і пікантних новорічних кадрах біля ялинки, а в січні за прикладом багатьох зіркових колег вирішила влаштувати собі відпочинок під жарким сонцем і на пісочку.

MARUV поділилася жаркими відпускними фотографіями в своєму Instagram - артистка вибрала для канікул Дубай. Співачка приміряла цільний чорний купальник оригінального крою - з відвертими вирізами в районі грудей і живота.

Вона із задоволенням демонструє свою підтягнуту апетитну фігуру, приймаючи ефектні пози на піску і в прозорій блакитній воді.

"Бувай, Дубай. Скоро побачимося", - прокоментувала кадри Анна.

Фото: MARUV на відпочинку (instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники прийшли в захват і засипали співачку компліментами, порівнявши її з морською сиреною - що ж, блакитне волосся лише додає правдоподібності такому порівнянню. Не забули вони і про захват від фігурі знаменитості.

  • Вай, краса неземна. божественна морська Сирена. шикарні фото
  • Справжня, апетитна, чудова Жінка
  • Красива!
  • Фігура - гармата. Анічка, ти - вогонь
  • Шо за цукерка
  • ти супер малятко
  • Прекрасна
  • Супер фото, а то все латекс, латекс.
  • супер Класно красотуля!
  • то почуття, коли купальник скромніше сценічних образів
  • Колір волосся чудово поєднується з кольором моря
  • Красуня наша
  • Немов морська Німфа!вийшла з моря-океану ! Любимо її більше ,ніж раніше хлібну картку !Maruv-наша Всесвіт !!!

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, MARUV зачарувала ніжним сімейним фото з чоловіком і новим членом сім'ї.

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