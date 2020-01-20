Морська сирена: MARUV завела мережу жаркими пляжними фото в купальнику

Співачка вразила фанатів апетитними формами
Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) нещодавно змінила імідж - зірка змінила колір волосся і перетворилася на Мальвіну, тепер вона ходить зі стильним синім каре. У такому образі вона постала на ефектних і пікантних новорічних кадрах біля ялинки, а в січні за прикладом багатьох зіркових колег вирішила влаштувати собі відпочинок під жарким сонцем і на пісочку.
MARUV поділилася жаркими відпускними фотографіями в своєму Instagram - артистка вибрала для канікул Дубай. Співачка приміряла цільний чорний купальник оригінального крою - з відвертими вирізами в районі грудей і живота.
Вона із задоволенням демонструє свою підтягнуту апетитну фігуру, приймаючи ефектні пози на піску і в прозорій блакитній воді.
"Бувай, Дубай. Скоро побачимося", - прокоментувала кадри Анна.
Фото: MARUV на відпочинку (instagram.com/maruvofficial)
Шанувальники прийшли в захват і засипали співачку компліментами, порівнявши її з морською сиреною - що ж, блакитне волосся лише додає правдоподібності такому порівнянню. Не забули вони і про захват від фігурі знаменитості.
Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, MARUV зачарувала ніжним сімейним фото з чоловіком і новим членом сім'ї.