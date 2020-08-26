Морська богиня: Алессандра Амбросіо у вишуканій вечірній сукні вразила красою

Алессандра Амбросіо, яка найчастіше блищить на просторах мережі у відвертих вбраннях і купальниках, вирішила зробити хід конем. 39-річна зірка запостила відео з Мальдів, де зараз відпочиває. Модель одягла блідо-рожеве плаття на тонких бретелях з блискучої тканини, яке доповнила довгими перловими сережками і намистом у кілька рядів. Макіяж Алессандра зробила нейтральний, з маленькими стрілками, чуттєвими губами і великою кількістю хайлайтера по всьому обличчю. А волосся зібрала в гладку зачіску.

Зірка виглядала неймовірно розкішно. Як видно, вона скучила по червоним доріжкам. Щоб підсилити ефект, бразильська супермодель додала сяючий фільтр. «Золотий час», – написала вона під коротким роликом.

Алессандра в новому образі (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

Шанувальники, як зазвичай, були набагато красномовнішими, просто засипавши свою улюблену модель словами захоплення: «Золота дівчина», «Чиста богиня», «Ідеал», «Красива», «Це плаття», «Дивовижна краса», «Мила», «Прекрасна, ти мій ангел», «О боже»...

Модель з донькою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, на острови модель полетіла не просто так. Любляча мама відзначила 12-річчя своєї єдиної дочки Ані Луїзи. Алессандра показала кілька фото з урочистості, на яких дівчинка позує в жовтому бікіні. «Сьогодні її день!!!! Щасливого 12-річчя, Аня Луїза, мій промінчик сонечка! Я пам'ятаю той день, коли дізналася, що чекаю її, моя найбільша мрія, диво!!! З самого першого дня вона зробила світ кращим, куди б вона не пішла, він стає чарівним, у неї добре серце, і з усіма, кого вона зустрічає, вона стає друзями! Що стосується мене, я отримала найкращого друга, про якого могла тільки мріяти. Моя лялечка, яка така хоробра, вона буде намагатися бути ким завгодно, і вона дає своє світло кожному, з ким стикається! Вона чиста магія!!!», – залишила їй слова любові Амбросіо.