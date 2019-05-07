"Море в горошок": Олена Кравець підкорила фанів фото в купальнику

Шанувальники засипали актрису компліментами
Зірка студії "Квартал 95" і мама трьох дітей Олена Кравець не так вже часто тішить своїх шанувальників новими фото, і по більшій частині публікує знімки, пов'язані з роботою. Однак днями актриса порадувала фанів рідкісним кадром з відпочинку, який вона виклала в Instagram.
На чорно-білому знімку Олена позує на тлі моря в купальнику в горошок і сонцезахисних окулярах, дивлячись убік і щасливо посміхаючись. Фото зроблено у вигляді портрета, так що фігуру зірки не видно. Де саме вона відпочиває, Кравець повідомляти не стала.
"Моє море "в горошок" сьогодні", - прокоментувала вона публікацію.
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)
Підписники засипали артистку компліментами, захоплюючись красою і квітучим зовнішнім виглядом Олени.
Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят Вані і Каті і розповіла про характер малюків, яким виповнилося 2,5 роки.
Раніше Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.
До речі, 16-річна дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні.