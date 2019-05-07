"Море в горошок": Олена Кравець підкорила фанів фото в купальнику

Зірка студії "Квартал 95" і мама трьох дітей Олена Кравець не так вже часто тішить своїх шанувальників новими фото, і по більшій частині публікує знімки, пов'язані з роботою. Однак днями актриса порадувала фанів рідкісним кадром з відпочинку, який вона виклала в Instagram.

На чорно-білому знімку Олена позує на тлі моря в купальнику в горошок і сонцезахисних окулярах, дивлячись убік і щасливо посміхаючись. Фото зроблено у вигляді портрета, так що фігуру зірки не видно. Де саме вона відпочиває, Кравець повідомляти не стала.

"Моє море "в горошок" сьогодні", - прокоментувала вона публікацію.

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Підписники засипали артистку компліментами, захоплюючись красою і квітучим зовнішнім виглядом Олени.

"Ви така прекрасна, можна загинути"

"Шалено красива"

"Дуже красива, обожнюю"

"Богиня"

"Яка Ви красуня"

"Лена - ві красунечка! Захоплююсь вашим талантом і жіночністю!"

"Як в фільмах СРСР"

"Олена, в саме серце своєю красою"

"Оленка Ви просто неймовірно красива і дивовижна"

"Як зірка екрана з 50 - х рр.."

"З першого погляду здалося фото Мерилін Монро))"

"Леночка, ви з тих жінок, які з роками стають ще прекрасніше і смачніше"

"Фото супер!!! Краще ніж Мерилін)"

"З кожним роком все краще і краще!"

"Як же тобі йде море"

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят Вані і Каті і розповіла про характер малюків, яким виповнилося 2,5 роки.

Раніше Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.

До речі, 16-річна дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні.