Море - це щастя: Джамала поділилася яскравими сімейними фото з відпочинку в Туреччині

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, що відпочивати з маленькими дітьми нелегко і їй не вистачає сну

Кілька днів тому Джамала разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома маленькими синами відправилася на відпочинок у Туреччину. При цьому молодший малюк Селім-Гірай з'явився на світ всього місяць тому! Співачка зазначила, що вони не брали з собою нянь і бабусь і будуть справлятися своїми силами.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася щасливими кадрами з пляжу, на яких відображена в чорному купальнику. А пізніше опублікувала і яскраві та щасливі сімейні кадри з чоловіком і старшим синочком, дворічним Еміром-Рахманом.

Задоволене сімейство зображене в морі на узбережжі Мармаріса. При цьому на Джамалі сонцезахисні окуляри, а на малюка дбайливо наділи надувні нарукавники.

Зірка відверто розповіла, що відпочинок з двома маленькими дітьми - це нелегко і їй дуже не вистачає сну, але море все згладжує.

"Виживуть лише батьки! Найскладніше у дні - це пережити ранок. Коли починається ранок, перша думка - «ні! Навіщо це все? Я хочу спати!"

Немає сил. Всі кричати. Всіх треба помити, почистити зуби. Приготувати сніданок. Таке відчуття, що ти не просто без сил, а у тебе їх і не було. Де їх взяти?



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Але потім нічого. Поступово починаєш оживати. І найприємніше в цьому, звичайно, - море! Воно згладжує все, навіть уривчастий сон, який триває максимум дві години. (Так, вночі я сплю по дві години. А вдень, якщо вдасться урвати годинку, це прям щастя!) Скаржитися не буду, але ситуація така: всі мріють про сон, але рятує тепле чисте море, прозоре, як сльоза. На березі безлюдно, нікого немає. Відчуття, що на цьому острові не було ні вірусу, ні карантину, а тільки чути звук цикад. Невеличкий рай! Все можна пережити, коли є море. І це щастя! Всім гарного дня!" - поділилася Джамала.

Джамала умилила мережа сімейними фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала показала прогулянку з новонародженим сином і захопила стильним луком.